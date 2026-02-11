Американское духовенство выступило против действий ICE

Священники разных христианских церквей в США мобилизуют верующих на противостояние иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Они утверждают, что облавы и зачистки, проводимые ICE, противоречат Священному Писанию, которое призывает защищать страждущих и гонимых. Как пишет Axios, священники выступают с проповедями, проводят молебны и участвуют в акциях протеста против действий ICE.

Протесты в Сан-Франциско (февраль 2026 года) Фото: Carlos Barria / Reuters Учащиеся средней школы Hutto протестуют против деятельности ICE, 5 февраля Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP Студенты в Техасе протестуют против ICE, 2 февраля Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP Марш против ICE в Аризоне, 30 января Фото: Kelly Presnell / Arizona Daily Star / AP Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Tim Evans / File Photo / Reuters Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января Фото: Tim Evans / Reuters Акция протеста "ICE Out" в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Tim Evans / Reuters Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января Фото: Seth Herald / Reuters Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Seth Herald / Reuters

По словам издания, большинство священников говорят, что в их действиях нет политики. «Я здесь как последователь учения Христа,— заявил лютеранский священник из Миннеаполиса Джефф Сартейн.— И призыв Христа мне понятен: мы должны быть справедливыми и любить добро. И когда действия нашего федерального правительства и ICE противоречат этому призыву, я не могу молчать».

На действия представителей церквей отреагировали власти США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон написал в соцсети X, что «заповедь проявлять любовь и доброту к незнакомым людям была дана не гражданскому правительству, а отдельным верующим» и «Библия требует исполнения законов, таких как наше иммиграционное законодательство, и повиновения властям».

Алена Миклашевская