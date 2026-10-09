«Агротерра» будет обучать школьников в Курске селекции и генетике

По собственным данным компании, ГК «Агротерра» владеет активами в семи регионах, в том числе помимо Черноземья — в Тульской, Рязанской и Пензенской областях. Всего в управлении группы находится 265 тыс. га сельскохозяйственных земель. В год «Агротерра» производит 1 млн т готовой продукции. На предприятиях ГК работают 2,3 тыс. сотрудников.

Производственные мощности группы включают 19 баз и элеваторов с общей мощностью хранения более 500 тыс. тонн, а также мелиоративные системы и семеноводческую инфраструктуру. По данным бухгалтерской отчетности на 2025 год, совокупная капитализация ГК «Агротерра» оценивалась в 73 млрд руб., ежегодный доход — в 16 млрд руб., а чистая прибыль — в 2,5 млрд руб.