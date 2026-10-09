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Черноземье

«Агротерра» будет обучать школьников в Курске селекции и генетике

09.10.2026, 11:26
ГК «Агротерра» (основные активы расположены в Тамбовской, Липецкой, Курской и Орловской областях) запустила курс по изучению генетики и селекции для школьников 8–11 классов Курской области. Об этом сообщила заместитель гендиректора по персоналу компании Юлия Брыкина на сессии столичной выставки «Золотая осень», посвященной карьерным возможностям в АПК для молодежи.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Курс стартовал на этой неделе на базе лицея-интерната №1 в облцентре. Обучение будет длиться в течение девяти месяцев: оно включает как очные занятия, так и дистанционные. Проект разработан совместно с Курским аграрным госуниверситетом, Московским госуниверситетом имени Ломоносова и Национальным семенным альянсом. Его реализацию также поддержало министерство сельского хозяйства Курской области.
К проекту присоединилось 198 учеников 8–11 классов из девяти школ региона. Курс окончится 27 мая 2027 года прохождением тестирования, после чего школьники смогут получить соответствующий сертификат.
«В дальнейшем ученики, которые прошли этот курс, смогут продолжить работать у нас после получения профессионального образования»,— добавила госпожа Брыкина.

По собственным данным компании, ГК «Агротерра» владеет активами в семи регионах, в том числе помимо Черноземья — в Тульской, Рязанской и Пензенской областях. Всего в управлении группы находится 265 тыс. га сельскохозяйственных земель. В год «Агротерра» производит 1 млн т готовой продукции. На предприятиях ГК работают 2,3 тыс. сотрудников.

Производственные мощности группы включают 19 баз и элеваторов с общей мощностью хранения более 500 тыс. тонн, а также мелиоративные системы и семеноводческую инфраструктуру. По данным бухгалтерской отчетности на 2025 год, совокупная капитализация ГК «Агротерра» оценивалась в 73 млрд руб., ежегодный доход — в 16 млрд руб., а чистая прибыль — в 2,5 млрд руб.

В 2024 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что президент РФ Владимир Путин передал доли американской компании NCH Capital в российском холдинге «Агротерра» во временное управление Росимущества. В конце 2025 года Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать NCH Capital и ее бенефициаров экстремистами и национализировать их активы в России. По мнению надзора, передача активов Росимуществу не обеспечила должной защиты национальных интересов.
Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Егор Якимов