«Агротерру» с активами в Черноземье могут национализировать за связи с ВСУ

Генпрокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать американскую компанию NCH Capital Inc. и ее бенефициаров экстремистами и национализировать их активы в России. Об этом сообщил «Ъ». Речь идет об активах ГК «Агротерра», расположенных в Курской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Тамбовской областях, общей стоимостью 73 млрд руб.

Основанием для обращения прокуроров послужила информация о финансировании украинских вооруженных сил и националистических батальонов. По версии следствия, владеющая российскими активами через подконтрольные ей структуры компания NCH Capital Inc. и ее бенефициары — гражданин США Джордж Рор и гражданин Австрии Морис Табациник — оказывали поддержку украинской армии и добровольческим формированиям. Компания также владеет агрохолдингом «Агропросперис» на Украине, который, по данным Генпрокуратуры, предоставляет материальную помощь украинским военным.

В России в состав холдинга «Агротерра» входят предприятия, занимающиеся выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственных культур. Производственные мощности ГК включают 19 баз и элеваторов с общей мощностью хранения более 500 тыс. тонн, а также мелиоративные системы и семеноводческую инфраструктуру. По данным бухгалтерской отчетности, совокупная капитализация ГК «Агротерра», оценивается в 73 млрд руб., ежегодный доход — 16 млрд руб., а чистая прибыль — 2,5 млрд руб.

Генпрокуратура отмечает, что активы холдинга имеют особое значение для обеспечения продовольственной безопасности России. В апреле 2024 года ГК «Агротерра» была передана во временное управление Росимущества. Однако данная мера, по мнению надзора, не обеспечила должной защиты национальных интересов.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Агротерра» вкладывает 2,8 млрд рублей в обработку семян в Курской области.

