Агроэкстремизм

“Ъ” стали известны подробности иска Генпрокуратуры в Тверской райсуд Москвы, в котором она добивается признания американской компании NCH Capital Inc. и двух ее бенефициаров экстремистами и запрещения их деятельности в России. По версии надзора, ответчики перечислили миллионы долларов на поддержку ВСУ и нацбатальонов. Активы иностранцев, предприятия холдинга «АгроТерра» в семи российских областях, оцениваемые в 73 млрд руб., должны быть обращены в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Генпрокуратура выявила объединение, деятельность которого должна быть запрещена, поскольку «представляет угрозу территориальной целостности и конституционному строю России, а также жизни и здоровью русскоязычных граждан».

В состав этого объединения, по данным ГП, входит и образует его основу компания NCH Capital Ink., зарегистрированная в США. Она занимается капитальными вложениями в сферы сельского хозяйства, пищевой промышленности, венчурных инвестиций, технологий и др. на территории стран Черноморского региона и Восточной Европы, в том числе России и Украины. Под ее управлением находятся агропромышленные комплексы, банки и торговые холдинги совокупной стоимостью более $1,8 млрд, а также свыше 640 тыс. га земли. Конечными бенефициарами и контролирующими лицами компании выступают граждане США и Австрии Джордж Рор и Морис Табациник соответственно, которые являются «идеологами и организаторами объединения».

Фигуранты и принадлежащая им бизнес-структура, отмечает истец, декларируют, что они осуществляют исключительно коммерческую деятельность. Однако прокурорской проверкой установлена их прямая и активная вовлеченность в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине с 2022 года.

Так, после начала СВО ответчики публично заняли проукраинскую позицию и осудили действия армии России, охарактеризовав ее как вооруженное вторжение. Через подконтрольные компании они поддержали действия властей Украины, начали финансировать ее вооруженные формирования, а также присоединились к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада.

Одним из основных активов ответчиков выступает второй по величине на Украине агрохолдинг «Агропросперис» с головным офисом в Киеве. В него входят 43 агропроизводственных комплекса, обрабатывающих более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель, 10 элеваторов и Агропросперис-банк (Киев). Через данный холдинг Джордж Рор, Морис Табациник и компания NCH Capital Inc. спонсируют военные действия украинской армии против России, установил надзор. Они же снабжают боевиков ВСУ снаряжением, товарами первой необходимости и продовольствием, для обеспечения логистики предоставляют в их распоряжение собственные имущественные комплексы.

Так, 27 февраля 2025 года в Киеве был создан благотворительный фонд «Агропросперис» с собственным капиталом в $150 тыс. Под его эгидой запущена медийная кампания по привлечению иностранных инвесторов к финансированию киевских властей и их националистических батальонов. В органы управления этого фонда входят топ-менеджеры ГК «Агропросперис», а его конечными бенефициарами являются Джордж Рор и Морис Табациник. То есть фонд «Агропросперис» функционирует под непосредственным контролем административных ответчиков и управляется ставленниками последних.

Средства, поступающие в названную структуру, по данным Генпрокуратуры, в дальнейшем направляются на закупку легковых и грузовых автомобилей, амуниции, средств связи, топлива, лекарств, продовольствия для нужд ВСУ и интегрированных в их состав радикальных националистических объединений, запрещенных в России и признанных террористическими («Азов», «Айдар») и экстремистскими («Правый сектор») организациями.

За 2022–2025 годы через фонд на нужды ВСУ было направлено более $30 млн. Тем самым ответчики, считают в ГП, своими действиями материально развивают не только армейские подразделения Украины, но и ее незаконные военизированные формирования.

Помимо этого, ГК «Агропросперис» владеет значительными офисными и производственными мощностями на территории Житомирской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и других областей Украины, которые с начала СВО на безвозмездной основе предоставляются украинским военным подразделениям для скрытого хранения боеприпасов и вооружения, а также оборудования сборных пунктов.

Вместе с этим Агропросперис-банком, также контролируемым ответчиками и входящим в ГК «Агропросперис», в мае 2022 года для украинских граждан запущена акция по привлечению их денежных средств. В рамках нее клиенты, открывая депозиты, перечисляют 10% выплаченного дохода по вкладу на специальный счет в Национальном банке Украины для поддержки ВСУ. Помимо этого, банк из собственных средств ежемесячно переводит на указанный спецсчет сумму, равную вкладу граждан. Деньги также тратятся на ВСУ. В октябре 2024 года этим кредитным учреждением перечислено 100 тыс. гривен в пользу благотворительной структуры «Борщ для ВСУ» на приобретение продовольствия для украинских военнослужащих.

Более того, предприятия группы «Агропросперис», являясь резидентами Украины, ежемесячно перечисляют в украинский бюджет «военный сбор», который служит самостоятельным источником финансирования вооруженных сил Украины.

Таким образом, подвел итог надзор, Джордж Рор, Морис Табациник и компания NCH Capital Inc., контролируя агрохолдинг «Агропросперис», целенаправленно и систематически финансируют проведение боевых действий против российского государства, а также совершение терактов и диверсий. Своим поведением ответчики публично поощряют обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, проводимые ею подрывы гражданских объектов и убийства мирного населения по национальному признаку.

Прокуроры требуют признать ответчиков экстремистами и запретить их деятельность в России.

При этом, отмечает надзор, американская структура и ее бенефициары продолжают сохранять в собственности высоколиквидные активы на территории России.

Имущественные права в отношении них осуществляются через подконтрольные иностранные структуры — NAP Finance B.V., AgroTerra Holdings B.V., Agro Investments Limited и AgroTerra Investments B.V., зарегистрированные на Кипре и в Нидерландах.

В их собственности находится группа компаний «АгроТерра», включающая: ООО «АгроТерра», ООО «АгроТерра Элеваторы», ООО «Курск Агроактив», ООО Агросистема», ООО «Агросистема-Регионы», ООО «Воронеж Агросистема», ООО «Исса Агрофинанс», ООО «Курск Агросистема», ООО «Капитал Агрофинанс», ООО «Пенза Агросистема», ООО «Пенза Агрофинанс», ООО «Рязань Агросистема» и ООО «Тамбов Агросистема».

Данный холдинг занимается выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственных культур, входит в двадцатку крупнейших владельцев посевных площадей в России, обрабатывая около 265 тыс. га. Его производственные мощности расположены в Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, включают 19 баз и элеваторов с общей мощностью хранения более 500 тыс. тонн, а также мелиоративные системы и семеноводческую инфраструктуру.

Совокупная капитализация ГК «АгроТерра», по данным бухгалтерской отчетности, оценивается в 73 млрд руб., ежегодный доход — 16 млрд руб., а чистая прибыль — 2,5 млрд руб. С учетом специализации, объема обрабатываемых земель и используемых мощностей холдинг имеет особую значимость для обеспечения продовольственной безопасности и развития агропромышленного комплекса российского государства.

В ответ на недружественные действия США и других государств указом президента России в апреле 2024 года в отношении ГК «АгроТерра» введено временное управление. Однако, полагает ГП, данная мера «не позволила должным образом обеспечить защиту национальных интересов».

Через искусственно созданные заемные отношения ответчики выводили финансовые ресурсы холдинга в свою пользу. В 2021–2024 годах за рубеж было перечислено более 9 млрд руб.

Таким образом, ГК «АгроТерра», являясь высоколиквидным и рентабельным активом, выступает в качестве источника обогащения членов экстремистского объединения и развития их финансовой базы. В свою очередь, имеющиеся в Российской Федерации производственные мощности и земельный фонд обеспечивают ответчикам постоянный прирост капитала и разнообразие источников доходов.

Истец требует, чтобы доли предприятий ГК «АгроТерра», находящихся в собственности ответчиков, были обращены в федеральную собственность.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая