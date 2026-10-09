Вячеслав Володин анонсировал ремонт дорог и благоустройство Хвалынска

По словам председателя Госдумы, в ближайших планах — ремонт дорог в Хвалынске, тротуаров и освещения. Кроме этого, в городе появятся парки и скверы. «И тогда у нас город-курорт будет соответствовать своему статусу и, конечно, привлекательность будет намного выше», — отметил господин Володин.