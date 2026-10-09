Вячеслав Володин анонсировал ремонт дорог и благоустройство Хвалынска
09.10.2026, 11:17
Муниципальные предприятия Хвалынска укомплектуют спецтехникой для обслуживания городских и районных дорог. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки в город-курорт, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».
По словам председателя Госдумы, в ближайших планах — ремонт дорог в Хвалынске, тротуаров и освещения. Кроме этого, в городе появятся парки и скверы. «И тогда у нас город-курорт будет соответствовать своему статусу и, конечно, привлекательность будет намного выше», — отметил господин Володин.
Ранее стало известно о вводе в эксплуатацию нового здания Хвалынской ЦРБ. Вячеслав Володин сообщал о планах открыть новые факультеты в колледже при предуниверсарии «Лицей-интернат 64». В Хвалынске будут готовить фельдшеров и медсестер для больницы и санаториев. Они будут проходить практику в райбольнице.
Кроме этого, спикер ГД поручил контрольно-надзорным органам Саратовской области проверить, почему городской причал Хвалынска оказался в частных руках. Поводом для обращения стала жалоба местного жителя на невозможность захода круизных теплоходов в город-курорт.