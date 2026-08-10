Вячеслав Володин инициировал проверку причальной инфраструктуры Хвалынска

Во время рабочей поездки в Хвалынск председатель ГД Вячеслав Володин поручил контрольно-надзорным органам Саратовской области проверить, почему городской причал оказался в частных руках. Поводом для обращения стала жалоба местного жителя на невозможность захода круизных теплоходов в Хвалынск. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин поручил проверить приватизацию причала в Хвалынске

Фото: t.me / volodin_saratov Вячеслав Володин поручил проверить приватизацию причала в Хвалынске

Фото: t.me / volodin_saratov

«Возможности, которые были бы для развития у города, не используются. Вопрос: почему? И вот этот вопрос „почему?“ также адресую и контрольно-надзорным органам. Почему причальная планка здесь оказалась в частной собственности? Кто эти решения принимал?» — цитирует обратившегося хвалынца пресс-служба политика.

Остроту проблеме придает запланированный на 2027 год запуск речных перевозок на скоростных судах «Метеор» по маршруту Саратов — Хвалынск. Как отмечается, без восстановления государственной причальной инфраструктуры новые суда, как и круизные теплоходы сегодня, не смогут осуществлять заход в город, что лишит Хвалынск значительной части туристического потока. «Тем, кто за это отвечает, должно быть стыдно, что такое происходит. Потому что будут заходить теплоходы — будут туристы», — заявил Вячеслав Володин.

Марина Окорокова