Петербургский поставщик подал банкротный иск к воронежскому «Турбонасосу»

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление ООО «АтомТехЭнергоМаш» (АТЭМ) о признании банкротом воронежского АО «Турбонасос», входящего в структуру «Роскосмоса». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «РЦК» Фото: АНО «РЦК»

Иск поступил 2 сентября и пока не принят. Это вторая попытка петербургской компании инициировать банкротство воронежской структуры «Роскосмоса». В июле Арбитражный суд Воронежской области признал необоснованным предыдущее заявление АТЭМ. Между сторонами действовало мировое соглашение, согласно которому «Турбонасос» должен был погасить долг частями.

В августе в адрес предприятия поступили два сообщения о намерении кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве. Первое 3 августа разместило АТЭМ, второе 6 августа — воронежское ООО «АТП-36». Совокупные требования кредиторов не превышают 20 млн руб., сообщали тогда же источники «Ъ-Черноземье».

По словам министра промышленности и транспорта региона Сергея Хлызова, сложности на «Турбонасосе» связаны с выполнением заказов для «Росатома», по которым также было приостановлено финансирование. «Предприятие также выполняет заказы „Росатома“. Как и у других компаний с государственным участием, отдельные проекты были приостановлены либо было сокращено их финансирование, поэтому сейчас возникла небольшая задержка расчетов по имеющимся договорам»,— пояснил он.

Помимо прочего, за последние два года штат «Турбонасоса» сократился более чем на 40%, а задолженность по зарплате погашается с большими задержками — месяц назад работникам выплатили только за январь-март 2024 года. По данным ФССП, официальная задолженность предприятия перед кредиторами составляет 57 млн руб. «Турбонасос» неоднократно привлекался УФАС к административной ответственности за неисполнение контрактов и невыплату зарплат.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «В "Турбонасосе" нарастает давление».

Анна Швечикова