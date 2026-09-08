Воронежский «Турбонасос» получил еще один банкротный иск

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал банкротный иск местного ООО «Автотранспортное предприятие-36» («АТП-36») к АО «Турбонасос» (структура Роскосмоса). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству.

Стороны встречались в суде уже десять раз: с 2023 года «АТП-36» подало к «Турбонасосу» десять исков. Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил девять заявлений. Так, автотранспортному предприятию удалось взыскать с завода 5,2 млн руб. задолженностей по договорам оказания транспортных услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами.

По данным Rusprofile, ООО «Автотранспортное предприятие-36» было зарегистрировано в Воронеже в 2021 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Денис Плохих. 2025 год компания закончила с выручкой 22 млн руб. (-31% к прошлому году — 32 млн) и чистой прибылью 28 тыс. руб. (-78%, 138 тыс. руб.).

На прошлой неделе стало известно о повторной попытке петербургского ООО «Атомтехэнергомаш» обанкротить «Турбонасос». Согласно картотеке арбитражных дел, иск пока не принят к производству. По данным источников «Ъ-Черноземье», совокупные требования обоих заявителей не превышают 20 млн руб.

Подробнее о трудностях «Турбонасоса» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова