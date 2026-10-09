Белгородский округ попал под обстрел ВСУ: есть погибшие и раненые
09.10.2026, 08:17
В ночь на 9 октября Белгородский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По информации регионального оперативного штаба, погибли два человека. Еще четверо, включая ребенка, получили ранения.
В поселке Разумное в результате попадания снаряда в частный дом погибла супружеская пара. При обстреле также пострадала семья: мужчина получил акубаротравму и ссадины, а его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы.
«Для обследования бригады скорой помощи доставили женщину и ребенка в медицинские учреждения Белгорода»,— уточнили в оперштабе.
Еще одной женщине с осколочными ранениями головы и плеча медики оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Один дом в результате атаки полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, а также поврежден забор.
Вчера «Ъ-Черноземье» рассказывал, что ВСУ за предыдущие сутки 117 раз атаковали Белгородскую область. В результате ракетного обстрела села Принцевка Валуйского округа погибла 11-летняя девочка. Еще девять человек в регионе получили ранения, в том числе один ребенок.