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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Черноземье

Беспилотник упал на детский сад в Тамбовской области

09.10.2026, 08:34
В ночь на 9 октября силы ПВО сбили над Тамбовской областью 12 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения беспилотника получило повреждения здание детского сада в городе Рассказово — там выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • «Ъ-Черноземье» также сообщал, что этой ночью в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ Белгородский округ. По информации регионального оперативного штаба, погибли два человека. Еще четверо, включая ребенка, получили ранения.

  • Кроме того, 55 БПЛА уничтожили за ночь в небе над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев. На юге области в результате падения обломков беспилотника поврежден автомобиль.

Денис Данилов