Беспилотник упал на детский сад в Тамбовской области

В ночь на 9 октября силы ПВО сбили над Тамбовской областью 12 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения беспилотника получило повреждения здание детского сада в городе Рассказово — там выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.