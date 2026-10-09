Беспилотник упал на детский сад в Тамбовской области
09.10.2026, 08:34
В ночь на 9 октября силы ПВО сбили над Тамбовской областью 12 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения беспилотника получило повреждения здание детского сада в городе Рассказово — там выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
«Ъ-Черноземье» также сообщал, что этой ночью в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ Белгородский округ. По информации регионального оперативного штаба, погибли два человека. Еще четверо, включая ребенка, получили ранения.
Кроме того, 55 БПЛА уничтожили за ночь в небе над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев. На юге области в результате падения обломков беспилотника поврежден автомобиль.