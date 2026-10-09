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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Происшествия

В Тверской области после атаки БПЛА произошел пожар на заводе

09.10.2026, 08:08
В Тверской области при отражении атаки БПЛА произошел пожар на заводе в поселке Редкино. Пострадавших нет, сообщил губернатор Виталий Королев.
ЧП случилось в Конаковском округе. Сотрудники предприятия не пострадали, потому что были вовремя эвакуированы в укрытие. Возгорание уже ликвидировано.
Название завода не приводится. На месте работают экстренные службы «для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», уточнил губернатор.
Атаки беспилотников
Тверская область
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