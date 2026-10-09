В Тверской области после атаки БПЛА произошел пожар на заводе
09.10.2026, 08:08
В Тверской области при отражении атаки БПЛА произошел пожар на заводе в поселке Редкино. Пострадавших нет, сообщил губернатор Виталий Королев.
ЧП случилось в Конаковском округе. Сотрудники предприятия не пострадали, потому что были вовремя эвакуированы в укрытие. Возгорание уже ликвидировано.
Название завода не приводится. На месте работают экстренные службы «для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», уточнил губернатор.