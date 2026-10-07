Бензин не собирается дешеветь в Воронежской области

На рубеже сентября и октября в Черноземье сохраняются перебои с поставками топлива, а ситуация в соседних регионах становится все более непохожей. Это заметно не только по запретам, но и по ценам. Меняются и подходы к борьбе с кризисом. Источник «Ъ-Черноземье» на топливном рынке Воронежской области сообщил о начавшихся в регионе продажах бензина не только из Беларуси, но и из Марокко и Индии. Возможную нормализацию рынка эксперты связывают только с восстановлением стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов.