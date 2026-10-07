Бензин не собирается дешеветь в Воронежской области
07.10.2026, 19:51
Согласно свежим данным Росстата, по состоянию на 5 октября средняя стоимость литра автомобильного бензина (с учетом всех марок) составляла на АЗС в Воронежской области 82,69 руб. Неделей ранее ее фиксировали на уровне 82,65 руб. Стоимость топлива в Воронеже по-прежнему значительно выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу (ЦФО), где она составляет 77,74 руб. за литр. Общероссийский показатель — 78,73 руб.
По данным Росстата, стоимость литра бензина марки АИ-92 за неделю увеличилась на воронежских заправках с 77,98 до 78,01 руб., стоимость АИ-95 — с 84,76 до 84,79 руб. Марки АИ-98 и выше подорожали с 111,71 до 111,88 руб.
При этом на воронежских АЗС зафиксировали снижение цены на дизельное топливо. За неделю с 28 сентября по 5 октября дизель в регионе подешевел с 82,56 до 82,27 руб. за литр.
Самый дешевый автомобильный бензин в Черноземье, по сведениям Росстата, к началу этой недели был в Орловской области — 70,49 руб. Самый дорогой продавали в Тамбовской, где литр в среднем стоил 87,98 руб. Наименьшие цены на дизель также зафиксировали в Орле — 77,32 руб.
На рубеже сентября и октября в Черноземье сохраняются перебои с поставками топлива, а ситуация в соседних регионах становится все более непохожей. Это заметно не только по запретам, но и по ценам. Меняются и подходы к борьбе с кризисом. Источник «Ъ-Черноземье» на топливном рынке Воронежской области сообщил о начавшихся в регионе продажах бензина не только из Беларуси, но и из Марокко и Индии. Возможную нормализацию рынка эксперты связывают только с восстановлением стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов.