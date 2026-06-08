Франция и Германия откажутся от разработки совместного истребителя

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон сошлись во мнении, что компании-разработчики истребителя шестого поколения не смогут подписать договор. Реализацию проекта приостановят. Об этом пишут Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Создать совместный для Франции и Германии истребитель шестого поколения планировалось к 2040 году по программе Future Combat Air System (FCAS). За разработку отвечали несколько компаний, включая Dassault и Airbus. С лета 2025 года неоднократно сообщалось о разногласиях между ними. Глава Dassault заявлял, что «проект умрет», если Airbus откажется сотрудничать.

Осенью того же года Financial Times писала, что стороны могут отказаться от разработки, сосредоточившись на создании облачного интерфейса, который будет связывать истребители и их пилотов с датчиками, радарами и беспилотниками, а также с наземными и морскими системами управления.