Кредиты поехали

В первом полугодии крупнейшие банки значительно нарастили портфели автокредитов — на 35-40%. Рост подстегнули эффект отложенного спроса, а также увеличение средних сумм и сроков выдаваемых кредитов. При этом аналитики предупреждают о сопутствующих рисках: дальнейшее развитие этого кредитования будет сильно зависеть от цен на авто, уровня ключевой ставки и общего качества портфелей заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал отчетность крупнейших банков (топ-5 банков в сегменте) по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года. Согласно документам, за отчетный период крупнейшие банки нарастили портфели автокредитов. В пятерке крупнейших в данном сегменте объем ссуд значительно увеличили Сбербанк (рост на 41%, до 829 млрд руб.) и группа «Т-Технологии» (Т-Банк, на 35%, до 790,2 млрд руб.). В результате Сбербанк впервые с конца третьего квартала 2025 года обогнал Т-Банк и занял первое место по размеру автокредитного портфеля.

В Сбербанке отметили, что в первом полугодии 2026 года «сознательно усилили направление кредитования машин с пробегом».

В частности, в мае Сбербанк одним из первых запустил свой сервис по подбору и продаже в кредит подержанных машин в сегменте C2C (см. “Ъ” от 3 июня). В дальнейшем банк продолжит фокусироваться на расширении этого сегмента, сообщили там.

В Т-Банке основной упор в течение первого полугодия оставался на кредитовании новых авто. Как следует из информации на сайте кредитной организации, банк активно сотрудничал с различными автобрендами (Gac, Geely). Сотрудничество с автодилерами развивается и по другой траектории, банк «наращивает объем клиентов, которые после онлайн-заявки направляются в автосалон уже с конкретным одобрением», отмечает руководитель управления «Автокредитования» Т-Банка Кирилл Бакулин.

Обе стратегии обладают преимуществами и недостатками, отмечают эксперты. Так, кредиты на новые машины «лучше с точки зрения управляемости риска и партнерской экономики (стоимость залога более прозрачна, процессы стандартизированы, есть партнерские программы)», считает независимый эксперт в области автокредитования Станислав Сухов.

Впрочем, «по мере роста цен на новые машины этот сегмент постепенно упирается в потолок доступности для заемщиков», отмечает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Рынок автомобилей с пробегом, по оценке руководителя продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» Игоря Корчагина, больше, но в данном сегменте «оценивать риски сложнее».

Из еще не отчитавшихся банков наибольшие темпы роста продемонстрировал Альфа-банк, его портфель вырос в два раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составил 287 млрд руб. Кроме него, портфели увеличились в ОТП-банке (53,7%) и «Уралсибе» (26,4%). Значительно сократил объем портфеля автокредитов только ВТБ, на 11% по сравнению первым полугодием 2025 года. Почти на прошлогоднем уровне остался Совкомбанк, его портфель сократился менее чем на 1%.

К причинам значительного роста портфелей автокредитов старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова относит эффект отложенного спроса, «поскольку часть заемщиков откладывала покупку автомобиля на фоне высоких ставок по кредитам», а также ограничения со стороны ЦБ и самих банков.

583 тысячи автокредитов на общую сумму 895 млрд руб. было выдано банками РФ за первое полугодие 2026 года, по данным Frank RG.

Впрочем, рост кредитного портфеля необязательно отражает рост бизнеса, считают эксперты. Снижать оборачиваемость портфеля может рост среднего размера автокредита и удлинение среднего срока, в частности в сегменте с пробегом, отмечает Станислав Сухов.

По данным Объединенного кредитного бюро, с января по июнь 2026 года средний срок автокредита составил 71 месяц, что на пять месяцев больше среднего результата за 2025 год. Средний размер кредита при этом составил 1,54 млн руб. при среднем размере 1,39 млн руб. в 2025 году.

«Недооценка риска может обнулить доходность банка в автокредитовании, поэтому отдельные игроки могут сознательно сокращать объемы ради качества портфеля»,— считает господин Сухов. Дальнейшая динамика портфелей будет зависеть от общего роста долговой нагрузки заемщиков, изменения ключевой ставки и цен на автомобили, заключает Юлия Якупова.

Дарья Загайнова