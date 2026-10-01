Новобранцев призовут в пожарном порядке

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий отправку призывников в воинские подразделения противопожарной службы МЧС. Предполагается, что солдаты будут тушить пожары в населенных пунктах и проводить аварийно-спасательные работы. Ранее в руководстве МЧС говорили о нехватке сотрудников и достижении договоренности с Минобороны РФ о привлечении 5 тыс. призывников в год в качестве пожарных. Эксперт призывает власти активнее использовать для решения этой проблемы механизм альтернативной гражданской службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Миронов / Коммерсантъ Фото: Михаил Миронов / Коммерсантъ

Поправки к федеральному закону «О пожарной безопасности» в апреле 2026 года в Госдуму внесли думские вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также зампреды комитета по безопасности Анатолий Выборный и Эрнест Валеев (все — «Единая Россия»). Их суть сводится к включению в состав Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС «воинских подразделений» на общих основаниях. Последних, согласно тексту законопроекта, можно будет привлекать к тушению пожаров в населенных пунктах, в том числе городских лесах, а также к проведению аварийно-спасательных работ.

В пояснительной записке к поправкам напоминается, что воинские подразделения ФПС существуют и сейчас, но их привлекают к работе в закрытых городах, а также на особо важных и режимных территориях.

Расширение зоны деятельности таких подразделений поясняется «геополитической обстановкой в мире», «потенциальными угрозами со стороны недружественных стран» и желанием защитить «граждан и объекты экономики».

В МЧС также прямо говорят о нехватке кадров, указывая на ежегодный отток рядовых и младших офицеров в 3–5%.

Низкий уровень укомплектованности дежурных караулов приводит к снижению «тактических возможностей» на месте ЧП, что может привести к разрастанию пожара и травмированию людей, говорится в документе.

Впервые об идее привлекать шире солдат-срочников для тушения пожаров в феврале 2026 года рассказывал во время выступления в Госдуме глава МЧС РФ Александр Куренков. Отток кадров чиновник связал с низкими зарплатами «как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки и практического опыта». Вскоре господин Куренков заявил, что с Минобороны РФ были достигнуты соглашения об ежегодном выделении до 5 тыс. призывников для «комплектования ФПС без увеличения штатной численности МЧС».

В правительстве РФ в июле 2026 года в целом законопроект поддержали, отметив, что его принятие «позволит повысить эффективность деятельности» ФПС. В Белом доме лишь указали, что реализация поправок потребует корректировки подзаконных актов, в том числе положения о ФПС, утвержденного постановлением правительства в 2005 году.

По словам юриста Арсения Левинсона, уже сейчас в МЧС проходят службу некоторые срочники, «и эти места многими считаются привлекательными». При этом он счел законопроект спорным и дал понять, что вместо того, чтобы предложить гражданским пожарным привлекательную оплату труда, МЧС намеревается использовать фактически бесплатный труд военнослужащих.

Господин Левинсон напоминает о существовании механизма альтернативной гражданской службы (АГС), призывая власти активнее использовать его для решения проблемы. «Желающих (служить по АГС.— “Ъ”) нашлось бы куда больше 5 тыс.»,— полагает он. По данным Росстата и Минтруда, в конце 2025 года службу по АГС проходило около 3 тыс. новобранцев (из 295 тыс. призванных за год в войска).

Александр Воронов