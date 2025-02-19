Психологов разворачивают в профиль

Глава комитета по защите семьи Госдумы Нина Останина представила новую версию законопроекта, который должен регулировать психологическую деятельность в России. Из документа следует, что психологи с непрофильным высшим образованием смогут заниматься практикой только до конца 2029 года. При этом предполагается, что новый закон в основном вступит в силу с марта 2026 года. За предусмотренный переходный период специалисты без профильного образования смогут его получить, полагают авторы инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В России нет закона, который бы регулировал деятельность психологов, а существующие акты на уровне регионов «не в полной мере регламентируют нормативно-правовые аспекты оказания психологической помощи», говорится на сайте Российского общества психологов. Отношения между психологами и их клиентами осуществляются, как правило, «в рамках сложившейся практики и существующих устных договоренностей».

Первый вариант законопроекта о психологической помощи внесла депутат Людмила Швецова («Единая Россия») в 2014 году, документ был отклонен парламентом. В 2022 году группа специалистов, в том числе психологов МЧС и экспертов факультета психологии МГУ, подготовила пять вариантов законопроекта, которые различались в том числе требованиями к уровню образования психологов. В 2024 году свой проект разработала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР). Но его не поддержали 11 министерств: в заключении отмечались «правовая неопределенность и пробелы правового регулирования».

18 февраля глава комитета по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Госдумы Нина Останина (КПРФ) опубликовала проект закона об основах регулирования психологической деятельности в России, разработанный комитетом по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Авторы разделили понятия «психологическая помощь» (она оказывается бесплатно) и «платные психологические услуги», которые по договору могут оказывать психологи или психологические организации. Психологом, по тексту законопроекта, может быть гражданин РФ, осуществляющий профессиональную деятельность, направленную на поддержание психологического благополучия граждан России и отвечающий требованиям, установленным ст. 11 закона. В требованиях среди прочего говорится, что граждане, получившие психологическое образование в других государствах, могут работать в России после признания их образования или квалификации.

В ст. 11 говорится также, что заниматься психологической деятельностью может только специалист с профильным высшим образованием. Статья допускает, что работать психологами могут люди с высшим непрофильным образованием и прошедшие профильную переподготовку, но этот пункт будет действовать только до 31 декабря 2029 года. Предполагается, что за этот «переходный период» такие специалисты получат профильное образование, пояснила Нина Останина. Психологи также будут обязаны проходить повышение квалификации не реже чем раз в пять лет по аналогии с медработниками. Не смогут работать психологами лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, состоящие на учете у нарколога или психиатра, судимые, а также те, кого подозревали в тяжком преступлении, например в убийстве и изнасиловании.

Анна Тимофеева, руководитель wellness-кластера образовательного холдинга Ultimate Education (в его состав входит онлайн-школа психологических профессий «Психодемия»), считает, что эта версия законопроекта «учитывает интересы более широкого круга специалистов, нежели предыдущие». Однако пока недостаточно ясно записано право продолжать свою деятельность для тех, кто получит диплом психолога в течение переходного периода, ведь прямого указания на необходимость получить профильное высшее образование в тексте нет, это лишь вытекает из его общего смысла.

По данным Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, в 2022–2023 годах в РФ насчитывалось от 67 тыс. до 76 тыс. дипломированных психологов, частной практикой занимаются около 50 тыс. из них. По данным ВЦИОМа, спрос на услуги психологов в России в 2025 году достиг 15-летнего максимума. Анна Тимофеева отмечает, что рынок испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, который, в свою очередь, отчасти помогает восполнять качественное дополнительное образование.

Отдельно в законопроекте отмечается, что психолог имеет право осуществлять частную практику при наличии трудового стажа не менее трех лет. Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров считает это положение избыточным: неясно, например, чем будет заниматься в течение этих лет человек, получивший образование за собственный счет. «Это может быть, например, школьный психолог, который приобрел опыт и организовал свою частную практику,— поясняет Нина Останина.— Сложно поверить, что специалист без опыта может оказывать помощь. Осторожность здесь не будет лишней».

В документе среди основных принципов психологической деятельности значатся соблюдение прав граждан, а также «уважение и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей». За исключением положений, касающихся образования психологов, законопроект может вступить в силу 1 марта 2026 года, предполагают его авторы.

Наталья Костарнова