Мужчина погиб при ударе беспилотника по Подольску
08.10.2026, 16:06
При ударе беспилотника по микрорайону Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. На проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись три автомобиля. Пострадала 37-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Состояние пострадавшей уточняется. Пожар ликвидирован. В многоквартирном доме повреждено остекление. Несущие конструкции здания не повреждены. По словам губернатора, угрозы для жителей нет.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют все повреждения. «Жителям обязательно поможем со всем необходимым»,— написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.