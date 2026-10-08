Мужчина погиб при ударе беспилотника по Подольску

При ударе беспилотника по микрорайону Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. На проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись три автомобиля. Пострадала 37-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.