Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу
08.10.2026, 15:33
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это связано с обеспечением безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Около 14:30 в Домодедово и Внуково вводили частичные ограничения на работу — аэропорты обслуживали рейсы по согласованию с органами.
Обычно подобные ограничения вводят из-за беспилотной опасности. Власти города о сбитых вблизи Москвы дронах пока не сообщали.