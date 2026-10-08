Дмитрий Бивол проведет бой с Каллумом Смитом в Екатеринбурге

«Мы закончили долгие переговоры с командой Каллума Смита, все необходимые документы для организации поединка против Дмитрия Бивола подписаны. Организатором титульного поединка выступает компания RCC Boxing, и в декабре мы сделаем этот бой в Екатеринбурге» — сообщил генеральный директор RCC Boxing Герман Титов.