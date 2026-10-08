Дмитрий Бивол проведет бой с Каллумом Смитом в Екатеринбурге
08.10.2026, 18:19
Объединенный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Каллумом Смитом 12 декабря в Екатеринбурге, сообщили в RCC Boxing.
«Мы закончили долгие переговоры с командой Каллума Смита, все необходимые документы для организации поединка против Дмитрия Бивола подписаны. Организатором титульного поединка выступает компания RCC Boxing, и в декабре мы сделаем этот бой в Екатеринбурге» — сообщил генеральный директор RCC Boxing Герман Титов.
На кону будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и The Ring.
Смит является временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Он получил мировую известность благодаря своим выступлениям во втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжелом (до 79,4 кг) весе.
Напомним, что предыдущий бой Дмитрий Бивол также провел в Екатеринбурге. В главном поединке RCC 30 мая он защитил титулы WBA, IBF, IBO и The Ring, победив немца Михаэля Айферта. До этого поединка Бивол не боксировал в России с конца 2021 года.
В активе 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение. 36-летний Смит одержал 31 победу и потерпел два поражения.
Подробнее о предстоящем поединке — в материале «Ъ» «Дмитрию Биволу подобрали проверенного британца».