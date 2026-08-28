Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол может провести следующий бой в Екатеринбурге

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Дмитрий Бивол может провести следующий поединок в Екатеринбурге. Его соперником станет британец Каллум Смит, сообщила пресс-служба RCC Boxing.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Нам удалось договориться с командой Смита буквально за день до начала торгов. Сейчас предстоит работа над тем, чтобы WBO сняли санкции с России, и тогда мы сможем официально объявить, что бой пройдет в Екатеринбурге под эгидой Русской медной компании. Каллум Смит — хороший, опасный соперник для Бивола. Он хочет стать чемпионом мира и пройти Бивола. По моему мнению, Смит куда сильнее предыдущего соперника Дмитрия»,— рассказал генеральный директор RCC Boxing Герман Титов.

В случае снятия санкций бой состоится в Екатеринбурге 12 декабря. На кону будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и The Ring.

В активе 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение. Смит одержал 31 победу и потерпел два поражения.

Напомним, что предыдущий бой Дмитрий Бивол также провел в Екатеринбурге. В главном поединке RCC 30 мая он защитил титулы WBA и IBF в полутяжелом весе, победив немца Михаэля Айферта. До этого поединка Бивол не боксировал в России с конца 2021 года.

Полина Бабинцева