Дмитрию Биволу подобрали проверенного британца
Следующим соперником главной звезды российского бокса станет Каллум Смит
Следующим соперником главной звезды российского профессионального бокса Дмитрия Бивола, лучшего полутяжеловеса (до 79,4 кг) мира, станет британец Каллум Смит. Смит — очень опытный боксер, владевший чемпионскими званиями. Два года назад он встречался с другим выдающимся российским полутяжем Артуром Бетербиевым и проиграл ему.
Дмитрий Бивол
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что санкционировала бой за свое чемпионское звание в полутяжелом весе между его обладателем Дмитрием Биволом и имеющим статус временного чемпиона и обязательного претендента Каллумом Смитом. Сторонам предоставлено 20 дней для достижения договоренностей по условиям поединка. BoxingScene утверждает, что команда Бивола не возражала против встречи с британцем. Ранее WBO предупреждала, что в случае отказа россиянина отнимет у него титул.
Дмитрий Бивол — сейчас главная звезда отечественного профессионального бокса. Этот ранг ему принесло противостояние с другим выдающимся российским бойцом, Артуром Бетербиевым. В нем не допускавшие осечек бойцы оспаривали статус короля полутяжелого веса, владеющего всеми четырьмя чемпионскими поясами: WBO, Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF). В первом поединке, прошедшем в октябре 2024 года, верх взял Бетербиев, во втором — в феврале 2025-го — Бивол. После этого он год с лишним не выходил на ринг, перенеся операцию на больной спине. Возвращение Дмитрия Бивола состоялось 30 мая в Екатеринбурге и получилось довольно убедительным. Он с огромным преимуществом победил по очкам немца Михаэля Айферта.
После этого боя различные источники указывали на существование как минимум трех вариантов продолжения карьеры Бивола. Два выглядели чрезвычайно привлекательными с медийной точки зрения. Речь и о третьем поединке Бивола с Бетербиевым, а также о бое с американской суперзвездой Дэвидом Бенавидесом. Именно отказ от столкновения с ним ради матча с Айфертом лишил Бивола в 2025 году пояса WBC. Правда, получив его, Бенавидес сосредоточился на выступлениях в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в котором уже завоевал чемпионский титул.
Впрочем, Каллум Смит тоже весьма известный боксер. На излете предыдущего десятилетия он считался сильнейшим суперсредневесом (до 76,2 кг) мира. С верхушки иерархии его скинул знаменитый мексиканец Сауль Альварес, одолевший Смита в 2020 году.
Каллум Смит
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
После этого британец перешел в следующую категорию. В ней на данный момент у него всего одно поражение. Потерпел его Каллум Смит от Артура Бетербиева. В январе 2024 года Бетербиев нокаутировал его в седьмом раунде. Свой последний поединок Смит провел в феврале. В нем ему противостоял соотечественник Джошуа Буатси, проигравший по очкам.