Дмитрию Биволу подобрали проверенного британца

Следующим соперником главной звезды российского профессионального бокса Дмитрия Бивола, лучшего полутяжеловеса (до 79,4 кг) мира, станет британец Каллум Смит. Смит — очень опытный боксер, владевший чемпионскими званиями. Два года назад он встречался с другим выдающимся российским полутяжем Артуром Бетербиевым и проиграл ему.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Бивол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что санкционировала бой за свое чемпионское звание в полутяжелом весе между его обладателем Дмитрием Биволом и имеющим статус временного чемпиона и обязательного претендента Каллумом Смитом. Сторонам предоставлено 20 дней для достижения договоренностей по условиям поединка. BoxingScene утверждает, что команда Бивола не возражала против встречи с британцем. Ранее WBO предупреждала, что в случае отказа россиянина отнимет у него титул.

Дмитрий Бивол — сейчас главная звезда отечественного профессионального бокса. Этот ранг ему принесло противостояние с другим выдающимся российским бойцом, Артуром Бетербиевым. В нем не допускавшие осечек бойцы оспаривали статус короля полутяжелого веса, владеющего всеми четырьмя чемпионскими поясами: WBO, Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF). В первом поединке, прошедшем в октябре 2024 года, верх взял Бетербиев, во втором — в феврале 2025-го — Бивол. После этого он год с лишним не выходил на ринг, перенеся операцию на больной спине. Возвращение Дмитрия Бивола состоялось 30 мая в Екатеринбурге и получилось довольно убедительным. Он с огромным преимуществом победил по очкам немца Михаэля Айферта.

После этого боя различные источники указывали на существование как минимум трех вариантов продолжения карьеры Бивола. Два выглядели чрезвычайно привлекательными с медийной точки зрения. Речь и о третьем поединке Бивола с Бетербиевым, а также о бое с американской суперзвездой Дэвидом Бенавидесом. Именно отказ от столкновения с ним ради матча с Айфертом лишил Бивола в 2025 году пояса WBC. Правда, получив его, Бенавидес сосредоточился на выступлениях в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в котором уже завоевал чемпионский титул.

Впрочем, Каллум Смит тоже весьма известный боксер. На излете предыдущего десятилетия он считался сильнейшим суперсредневесом (до 76,2 кг) мира. С верхушки иерархии его скинул знаменитый мексиканец Сауль Альварес, одолевший Смита в 2020 году.

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Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Каллум Смит

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

После этого британец перешел в следующую категорию. В ней на данный момент у него всего одно поражение. Потерпел его Каллум Смит от Артура Бетербиева. В январе 2024 года Бетербиев нокаутировал его в седьмом раунде. Свой последний поединок Смит провел в феврале. В нем ему противостоял соотечественник Джошуа Буатси, проигравший по очкам.

Алексей Доспехов