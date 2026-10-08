Гражданка Белоруссии тяжело ранена при ударе БПЛА в Брянской области

Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при ударе беспилотника по грузовой машине в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков. По его словам, женщина находится в реанимации, ей ампутировали конечности.