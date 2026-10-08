Гражданка Белоруссии тяжело ранена при ударе БПЛА в Брянской области
08.10.2026, 16:41
Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при ударе беспилотника по грузовой машине в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков. По его словам, женщина находится в реанимации, ей ампутировали конечности.
«В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких»,— сказал господин Варанков (цитата по БЕЛТА).
В МИДе отметили, что Белоруссия усматривает в инциденте попытку вовлечь республику в конфликт в регионе.
Об ударе БПЛА по грузовику сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук около 11:30 мск. По его словам, инцидент произошел на дороге Брянск-Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда. Дроны атаковали две грузовые машины. Господин Ковальчук уточнил, что осколочные ранения получили водитель и женщина-пассажир.