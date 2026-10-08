Анатолия Кашпировского похоронят на Украине
08.10.2026, 16:50
Родственники Анатолия Кашпировского решили похоронить его на Украине, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев. Семья обосновывает это тем, что телеведущий родился в этой стране и там же начинал свою деятельность.
«Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас»,— сказал господин Мамаев в комментарии агентству. Церемония прощания с Анатолием Кашпировским состоялась сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Он стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В эфире передачи он «заряжал воду», давал установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний.