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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Жизнь

Анатолия Кашпировского похоронят на Украине

08.10.2026, 16:50
Родственники Анатолия Кашпировского решили похоронить его на Украине, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев. Семья обосновывает это тем, что телеведущий родился в этой стране и там же начинал свою деятельность.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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«Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас»,— сказал господин Мамаев в комментарии агентству. Церемония прощания с Анатолием Кашпировским состоялась сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Он стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В эфире передачи он «заряжал воду», давал установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний.

«Лечение уже началось»

3 октября в возрасте 87 лет умер советский и российский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. Как он «заряжал» воду и проводил операции в прямом эфире — в фотогалерее “Ъ”.

«Лечение уже началось»
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