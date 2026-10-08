Анатолия Кашпировского похоронят на Украине

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Он стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В эфире передачи он «заряжал воду», давал установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний.