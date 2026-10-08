Рубио предупредил о масштабной эскалации конфликта России и Украины
Рубио: конфликт России и Украины может стать более масштабным
08.10.2026, 16:39
Конфликт России и Украины зашел в тупик, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В такой ситуации он видит два сценария развития событий: урегулирование путем переговоров или еще большая эскалация. Вашингтон, по его словам, считает переговоры единственным возможным путем прекращения конфликта.
Марко Рубио предполагает, что эскалация может перерасти в «гораздо более масштабный и намного более опасный конфликт в регионе». «Мы считаем, что эта война должна закончиться путем переговоров. Чем раньше, тем лучше. США готовы содействовать этому. Мы пытались. Мы продолжим пытаться»,— сказал он на пресс-конференции в Лиссабоне.
Госсекретарь США подчеркнул, что если прогресса по переговорам достичь не удастся, то вкладываться в бессмысленные процессы страна не будет. «Во многих случаях это оказывалось контрпродуктивным»,— добавил он.
В интервью греческой газете Kathimerini Марко Рубио объяснял, что на эскалацию может пойти как Россия, так и Украина. Это, допускал он, может привести к тому, что конфликт выйдет за первоначальные рамки. При этом перспектив урегулирования путем дипломатии он пока не видит, поскольку российские власти хотят полного контроля над новыми территориями, а для Украины такой вариант неприемлем.