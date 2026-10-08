Рубио предупредил о масштабной эскалации конфликта России и Украины

Марко Рубио предполагает, что эскалация может перерасти в «гораздо более масштабный и намного более опасный конфликт в регионе». «Мы считаем, что эта война должна закончиться путем переговоров. Чем раньше, тем лучше. США готовы содействовать этому. Мы пытались. Мы продолжим пытаться»,— сказал он на пресс-конференции в Лиссабоне.