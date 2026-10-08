Марко Рубио призвал Европу проснуться
Госсекретарь США выступил с пламенной речью о будущем Запада
08.10.2026, 16:47
Глава Госдепартамента и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио в ходе визита в Грецию выступил с программной речью о будущем Европы и Запада в целом. В качестве кулисы для своего обращения он выбрал Пникс — холм в Афинах, откуда открывается вид на Акрополь. На фоне развалин Парфенона Марко Рубио призвал Запад вернуться к цивилизационным истокам, не стесняться ставить национальные интересы превыше всего и не допустить разрыва трансатлантических связей.
Главной темой выступления Марко Рубио стала необходимость «пробуждения» Европы. Госсекретарь США заявил, что западные страны оказались в «точке перелома», а решения ближайшего десятилетия определят положение Запада на весь следующий век. «Выбранный нами курс определит, сохранит ли Запад свое лидирующее положение в мире или смирится с будущим упадка, рабства и деградации. Мы либо выберем действовать сейчас, либо потеряем саму возможность действовать»,— объявил он.
США, по словам Марко Рубио, при президенте Дональде Трампе сделали свой выбор: «Мы выбираем бескомпромиссное стремление к национальной мощи: вернуть контроль над важнейшими цепочками поставок, реиндустриализировать нашу экономику, восстановить нашу оборону, бороться за доминирование в технологиях и отраслях будущего».
Именно национальные интересы, как следует из речи господина Рубио, нынешняя администрация США считает определяющим фактором внутренней и внешней политики страны, оставляя за собой право отстаивать их в том числе силой. Такой подход, подчеркнул он, был близок и древним грекам. «Несмотря на все свои высокие идеалы, древние греки не были наивны. Они понимали, что у наций есть интересы. Они понимали, что государственное управление требует благоразумия и дипломатии, но также понимали, что оно требует умения применять силу, когда благоразумие и дипломатия терпят неудачу»,— отметил он.
Госсекретарь заметил: сегодня стало «модно» считать, что просвещенная внешняя политика означает приоритет интересов мирового сообщества над интересами собственного народа. «Здесь нам тоже есть чему поучиться у древних греков, потому что они знали, что в верности своей нации нет ничего эгоистичного или неправильного, как и в том, чтобы ставить борьбу за защиту ее интересов превыше всего»,— развил он свою мысль.
Именно такое понимание политики и государственного управления администрация Трампа, по словам Марко Рубио, надеется возродить не только для США, но и для всей западной цивилизации.
«Мы верим, что Европа может пробудиться от долгого сна и вновь разжечь тот огонь, который был зажжен здесь тысячелетия назад»,— заявил он, добавив, что признаки такого «пробуждения» уже есть. А именно: «По всему (европейскому.— “Ъ”) континенту мы наблюдаем то, что, как мы надеемся, станет началом смены поколений,— стремительный рост расходов на оборону, множество новых партнерств и программ, расширение производства и выпуска продукции вслед за историческими обязательствами в сфере обороны, взятыми на себя в прошлом году (на саммите НАТО.— “Ъ”) в Гааге».
При этом Марко Рубио выделил Грецию в качестве одной из стран, наиболее успешно выполняющих задачи, которые перед Европой ставят США. Напомним, на саммите в Гааге страны—члены НАТО обязались к 2035 году повысить свои расходы на оборону с нынешнего целевого показателя в 2% от ВВП до 5% от ВВП. Греция тратит уже более 3% от своего ВВП на военные нужды, что является одним из наиболее высоких показателей в альянсе. Значимую часть выделяемых средств Греция, как и большинство стран—членов НАТО, тратит на закупки американского вооружения (в числе последних ее закупок — истребители F-35, вертолеты Black Hawk и MH-60 Seahawk, бронемашины Stryker, ракеты и боеприпасы). В своей речи Марко Рубио назвал Грецию «образцовым союзником».
«Мы искренне надеемся, что вся Европа последует вашему примеру,— заявил он в Афинах и добавил: — Хотя страсти порой могли ослаблять узы привязанности между Соединенными Штатами и Европой, нельзя допустить их разрыва».
Под «страстями» госсекретарь, видимо, имеет в виду серьезный раскол между Вашингтоном и европейскими столицами, наблюдаемый с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом (из-за тарифной политики США, их попыток захватить Гренландию, сомнений европейцев в надежности американского «ядерного зонтика» и других причин). США и Европе, как следует из речи Марко Рубио, необходимо сплотиться перед вызовом общих угроз, среди которых он особо выделил Иран, напомнив, что с персами на протяжении длительного времени воевали и древние греки.
Эксперт НИУ «Высшая школа экономики» и автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгий Асатрян в беседе с “Ъ” назвал речь Марко Рубио знаковой. «Много пафоса, выбор места неслучаен. Греческий холм Пникс и рядом Акрополь — место для западной цивилизации и литературы культовое. Здесь я вижу сплошную идеологию, идеологию экспансии Запада»,— отметил он. По его словам, Марко Рубио призывает Европу вернуться на путь экспансии, военной и технологической. «В этом есть существенный разрыв с идеологией движения MAGA и президента Трампа. По крайней мере, изначальные тезисы трампистов предполагали иное. Там был если не изоляционизм, то некоторая, если угодно, сдержанность во внешней политике, разворот к себе»,— напоминает эксперт.
Марко Рубио, как поясняет Георгий Асатрян, никогда не считал себя трампистом. «Его скорее можно назвать неоконом. Сейчас он делает себе карьеру, и делает ее достаточно успешно, продвигая интересы классического республиканского истеблишмента и американского военно-промышленного комплекса, в том числе высокотехнологического»,— отмечает собеседник “Ъ”. По его словам, госсекретарь США, по сути, требует от европейцев отойти от неолиберализма и встать на путь милитаризации и экспансии. «Явление, как мы знаем из истории XX века, опасное»,— заключает эксперт.