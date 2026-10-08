Марко Рубио призвал Европу проснуться

При этом Марко Рубио выделил Грецию в качестве одной из стран, наиболее успешно выполняющих задачи, которые перед Европой ставят США. Напомним, на саммите в Гааге страны—члены НАТО обязались к 2035 году повысить свои расходы на оборону с нынешнего целевого показателя в 2% от ВВП до 5% от ВВП. Греция тратит уже более 3% от своего ВВП на военные нужды, что является одним из наиболее высоких показателей в альянсе. Значимую часть выделяемых средств Греция, как и большинство стран—членов НАТО, тратит на закупки американского вооружения (в числе последних ее закупок — истребители F-35, вертолеты Black Hawk и MH-60 Seahawk, бронемашины Stryker, ракеты и боеприпасы). В своей речи Марко Рубио назвал Грецию «образцовым союзником».