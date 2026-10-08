США пока не видят перспектив урегулировать конфликт на Украине через переговоры
08.10.2026, 11:14
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас не видит перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но американские власти готовы содействовать переговорам. По его словам, Вашингтон обеспокоен возможностью эскалации, которая может затронуть другие страны.
По мнению господина Рубио, российско-украинский конфликт зашел «в стратегический тупик, что чревато опасностями». «Стратегические тупики могут быть разрешены только двумя путями: либо путем переговоров, либо путем эскалации одной или обеими сторонами, которая в конечном итоге выходит за рамки первоначального конфликта. На данный момент, похоже, нет никаких перспектив урегулирования путем переговоров»,— сказал он в интервью греческой газете Kathimerini.
Госсекретарь отметил, что США уже пытались способствовать дипломатическому урегулированию. Однако «пока эта цель остается недостижимой», потому что российские власти хотят полного контроля над Донецком, а Украина такой вариант считает неприемлемым, пояснил Марко Рубио. «Мы разделяем обеспокоенность, которая охватывает весь мир, по поводу возможности эскалации конфликта таким образом, что это может затронуть другие страны и, возможно, перерасти в более масштабный конфликт»,— добавил он.
В сентябре США возобновили посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер приезжали в Москву и Киев, где встречались с президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Однако дальше этих инициатив переговорный процесс не продвинулся. Господин Кушнер утверждал, что большая часть соглашения по Украине уже согласована.