США пока не видят перспектив урегулировать конфликт на Украине через переговоры

Госсекретарь отметил, что США уже пытались способствовать дипломатическому урегулированию. Однако «пока эта цель остается недостижимой», потому что российские власти хотят полного контроля над Донецком, а Украина такой вариант считает неприемлемым, пояснил Марко Рубио. «Мы разделяем обеспокоенность, которая охватывает весь мир, по поводу возможности эскалации конфликта таким образом, что это может затронуть другие страны и, возможно, перерасти в более масштабный конфликт»,— добавил он.