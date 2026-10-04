Анатолия Кашпировского решили похоронить тайно

Похороны психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью господина Кашпировского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На каком кладбище похоронят телеведущего, не уточняется. По словам продюсера Сергея Дворцова, семья приняла решение не оглашать место захоронения даже друзьям и коллегам господина Кашпировского.

Вчера «РИА Новости» со ссылкой на окружение господина Кашпировского сообщало, что прощание состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Сегодня племянник телеведущего Юрий Мамаев подтвердил агентству эти данные.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Церемония прощания состоится 8 октября в 12:00 мск в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Психотерапевт стал известен в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В эфире он «заряжал» воду, давал установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. В научном сообществе его методы критиковали, и в итоге вещание его передачи прекратили.