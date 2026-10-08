Облсуд поддержал изъятие 164 млн «теневого дохода» у волгоградского экс-депутата
08.10.2026, 15:33
Волгоградский областной суд подтвердил решение первой инстанции об изъятии у бывшего депутата областной думы Станислава Короткова 164 млн руб., полученных в обход антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на ответ объединенной пресс-службе судов региона.
Осенью прошлого года прокуратура внесла председателю облдумы представление с требованием устранить нарушения антикоррупционного закона. Поводом стало уголовное дело о неуплате налогов в отношении фирмы, связанной с депутатом.
В феврале господин Коротков сложил полномочия, но надзорное ведомство оспорило отставку и добилось признания ее незаконной. Параллельно прокуратура подала иск в Кировский районный суд с требованием обратить в доход государства деньги, заработанные на предпринимательской деятельности. Изначально речь шла о 43,9 млн руб., счета экс-депутата арестовали.
В июне 2026 года суд постановил взыскать 164,8 млн руб., законность происхождения которых Станислав Коротков подтвердить не смог. Защита обжаловала это решение, однако апелляция оставила его без изменений.