Облсуд поддержал изъятие 164 млн «теневого дохода» у волгоградского экс-депутата

Волгоградский областной суд подтвердил решение первой инстанции об изъятии у бывшего депутата областной думы Станислава Короткова 164 млн руб., полученных в обход антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на ответ объединенной пресс-службе судов региона.