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ИИ без правил

Как российские компании внедряют нейросети и чем это опасно для бизнеса

08.10.2026, 17:48
Российские компании внедряют искусственный интеллект хаотично. Как показало исследование Школы управления РБК, четкие правила по работе с нейросетями отсутствуют, а сотрудники и руководители используют их произвольно. О системном внедрении ИИ со сценариями и правилами сообщили лишь 10% опрошенных.

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Как пишет РБК, в компаниях нет устоявшихся правил работы с нейросетями и практик их применения. 42% респондентов сообщили, что нейросети используют только отдельные сотрудники, а 7% не работают с ними вовсе. При этом корпоративные аккаунты для доступа к искусственному интеллекту есть менее чем у четверти опрошенных руководителей, а собственные разработки — лишь у каждого пятого.

Эксперты отмечают, что каждый сотрудник пишет запросы самостоятельно. В результате одна и та же задача в соседних отделах может решаться совершенно по-разному. Кроме того, из-за бессистемного применения нейросетей нет и общих правил проверки. Вместе с этим повышается и риск утечки данных, что беспокоит почти четверть руководителей.

Большинство опрошенных продолжает использовать личные ИИ-помощники, чаще всего бесплатные. Самыми популярными сервисами в рабочей среде стали ChatGPT и DeepSeek. По данным Strategy Partners, 97% крупных российских компаний уже внедрили или планируют внедрять ИИ-технологии. В 2025 году спрос на них вырос на 12%, а в 2026-м прибавит еще 16%.

Единой нормы для использования нейросетей быть не может, однако некоторые общепризнанные правила есть, говорит основатель IT-компании Sistemma Сергей Зубарев:
«К моменту появления какой-то новой системы предыдущая уже устаревает. Основная проблема в том, что те, кто планирует внедрять, изначально относятся к искусственному интеллекту как к конечному результату, а не как к инструменту. Есть общие правила, которые, в принципе, говорят о каком-то ускорении. Например, о том, как правильно писать промпты. Подходы людей отличаются, все задают вопросы по-разному.

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Главная задача — объяснить, как именно работает модель изнутри, чтобы максимально быстро получить от нее ответ. Есть так называемая настройка Harness: она необходима, чтобы модель, исходя из наших задач, максимально быстро могла настроиться. У нас в компании правил по работе с нейросетями нет, но мы очень настойчиво рекомендуем побыстрее начинать использовать нейросети. Потому что ИИ не заменит человека, но человека заменит ИИ с человеком».
Еще один способ регуляции работы с нейросетями — создание собственных ИИ-продуктов. Они изначально работают по стандартам компании, поэтому единый регламент становится не нужен, считает руководитель больших данных, высоконагруженных систем и машинного обучения «Битрикс24» Александр Сербул:
«Надо не внедрять искусственный интеллект в процессы компании, а делать продукты, в которых он содержится. Необходимо разрабатывать безопасные ИИ-модели, размещенные на территории Российской Федерации, чтобы данные из бизнес-контура компании не утекали на запад. Сотрудников можно научить работе с искусственным интеллектом с точки зрения простого обывателя. Не нужно при этом объяснять, как работает искусственный интеллект, нейроны, нелинейность, сжатие, многомерные пространства. Многим нужны годы, чтобы освоить эту базу без какого-то образования, связанного с математикой.

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ИИ-ассистенты — это сотрудники, это искусственные люди, с которыми нужно общаться, ставить задачи. Они работают очень быстро. Сейчас проблема не в том, чтобы работу им дали, а в том, чтобы проверить, что они работу сделали корректно. То есть, по сути, нужно сейчас качать менеджерские навыки. Ставить задачу, контролировать. Кто не научится, станет работать медленнее, а бизнес будет выбирать вот этих искусственных роботов».
По данным Strategy Partners, 97% крупных российских компаний уже внедрили или планируют внедрять ИИ-технологии. Согласно оценке Сбера, к 2030 году использование бизнесом нейросетей может дать российской экономике примерно от 3 до 10% дополнительного ВВП. В Минэкономразвития предполагают, что к началу следующего десятилетия ИИ станет главным драйвером производительности труда в стране.

Мария Тарасова

Искусственный интеллект
Малый бизнес
Технологии