ИИ без правил

Эксперты отмечают, что каждый сотрудник пишет запросы самостоятельно. В результате одна и та же задача в соседних отделах может решаться совершенно по-разному. Кроме того, из-за бессистемного применения нейросетей нет и общих правил проверки. Вместе с этим повышается и риск утечки данных, что беспокоит почти четверть руководителей.

Большинство опрошенных продолжает использовать личные ИИ-помощники, чаще всего бесплатные. Самыми популярными сервисами в рабочей среде стали ChatGPT и DeepSeek. По данным Strategy Partners, 97% крупных российских компаний уже внедрили или планируют внедрять ИИ-технологии. В 2025 году спрос на них вырос на 12%, а в 2026-м прибавит еще 16%.