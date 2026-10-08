Члена «Яблока» приговорили к четырем годам за перевод экстремистской организации
08.10.2026, 17:53
Симоновский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии члена партии «Яблоко» Елену Перепелицу за переводы ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
По данным следствия, в августе 2021 года Елена Перепелица оформила ежемесячную подписку на пожертвования организации. С августа по февраль 2022 года она сделала семь переводов по 500 руб. в месяц. Адвокат Перепелицы Ольга Пельше говорила, что подсудимая признала вину частично. Сам факт переводов она признала, а мотив финансирования террористической деятельности — нет.
Суд признал Перепелицу виновной по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК). Кроме того, суд конфисковал в доход государства 3,5 тыс. руб. и мобильный телефон Samsung.
Елене Перепелице 60 лет. Ее задержали 2 июля. По данным «Яблока», она состоит в партии с 2017 года. С того же года Перепелица входила в состав избирательных комиссий Москвы различных уровней, в том числе была членом территориальной избирательной комиссии района Марьина Роща.