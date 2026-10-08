Члена «Яблока» приговорили к четырем годам за перевод экстремистской организации

По данным следствия, в августе 2021 года Елена Перепелица оформила ежемесячную подписку на пожертвования организации. С августа по февраль 2022 года она сделала семь переводов по 500 руб. в месяц. Адвокат Перепелицы Ольга Пельше говорила, что подсудимая признала вину частично. Сам факт переводов она признала, а мотив финансирования террористической деятельности — нет.