Дивиденды доверили государству

Кировский районный суд Волгограда обратил в доход государства почти 165 млн руб., полученных бывшим депутатом облдумы Станиславом Коротковым в результате предпринимательской деятельности в 2020–2025 годах. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано. Накануне Волгоградский облсуд подтвердил законность отставки господина Короткова по утрате доверия, а сегодня избирком назначил довыборы на его место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Коротков передал родственникам бизнес в доверительное управление, но фактически сам им руководил

Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия» Станислав Коротков передал родственникам бизнес в доверительное управление, но фактически сам им руководил

Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия»

Кировский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры региона об обращении в госдоход средств бывшего депутата областной думы Станислава Короткова в размере более 164,8 млн руб. Сумма взыскания определена как доход, полученный в результате предпринимательской деятельности в период с 2020 по 2025 год. Решение подлежит немедленному исполнению, но еще может быть обжаловано, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В начале февраля этого года Станислав Коротков подал в отставку после того, как прокурор области Денис Костенко потребовал лишить его мандата из-за нарушения антикоррупционного законодательства и направил предписание спикеру Александру Блошкину. Согласно материалам дела, господин Коротков, будучи депутатом, не декларировал поступления на свои счета от подконтрольных ему юридических лиц — ООО «Завод стальных конструкций» и ООО «Компания СтройИнвест». «В рамках ежегодной декларационной кампании с 2020 года Станислав Коротков в качестве доходов указывал дивиденды от ООО „Комплексстрой“, ООО „Компания СтройИнвест“ и ООО „Земля Профи“», — отмечается в релизе.

Суд установил, что он фактически управлял коммерческими организациями, включая ООО «Земля Профи», хотя формально доли в уставных капиталах компаний были переданы в доверительное управление его матери и дочери. Деятельность Станислава Короткова и его родственников признана согласованной, а сам бывший парламентарий — одним из контролирующих лиц.

Станислав Коротков избирался с 2009 года, был депутатом облдумы IV–VII созывов от партии «Единая Россия». В прошлом он учреждал десять организаций, связанных с оптовой торговлей черными металлами, арендой и управлением недвижимостью, строительством. Шесть юрлиц ликвидированы. В 2016–2019 годах занимал пост руководителя по экономическому и финансовому развитию ООО «Завод стальных конструкций». С 2019 по 2025 год ему принадлежала доля в московском ООО «Земля Профи», которая на пять месяцев перешла его дочери Ирине Коротковой.

Изначально прокуратура требовала взыскать 43,9 млн руб., затем исковые требования были увеличены почти в четыре раза. С марта 2026 года на счета и имущество господина Короткова наложен арест. По данным ФССП, в отношении него возбуждено 14 исполнительных производств в Волгограде, Москве, Московской области и Казани. В апреле защита Станислава Короткова ходатайствовала о передаче дела по подсудности в Дорогомиловский районный суд Москвы по месту регистрации, но Кировский райсуд отказал в этом, указав, что предпринимательская деятельность осуществлялась на территории Волгоградской области, а доказательства фактического проживания в Москве не представлены.

Ранее, в марте, прокуратура оспорила добровольную отставку депутата Волгоградской облдумы, которая позволяла ему сохранить льготы и право вернуться на госслужбу. Центральный райсуд принял к сведению, что господин Коротков совмещал мандат с бизнесом и изменил формулировку прекращения полномочий на «несоблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции». Помимо потери статуса депутата, Станислав Коротков лишился постов в комитетах по экономической политике и по делам национальностей, казачества и религиозных организаций, а также в комиссии по госпрограммам и нацпроектам. Бывший парламентарий обжаловал решение в апелляции, однако накануне Волгоградский облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

19 июня на портале правовой информации Волгоградской области опубликовано постановление Избирательной комиссии региона «О назначении дополнительных выборов депутата Волгоградской областной Думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18». Освободившееся место ранее занимал Станислав Коротков. С 20 июня, согласно постановлению, начинается период выдвижения кандидатов на дополнительные выборы.

Согласно сайту предварительного голосования «Единой России», на место в облдуме претендуют семь кандидатов: депутат Госдумы Алексей Волоцков, 22-летний участник СВО Александр Черкасов, главный инженер ООО «Поволжское Деловое Партнерство» Юлия Доценко, директор строительной компании «ВолгоСтройКомплекс», координатор «Народного Фронта» Святослав Петров, руководитель ООО «Волгоинвест» Алик Ахлиманов и 23-летний студент Егор Бызов.

Нина Шевченко