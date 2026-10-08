КС начал рассматривать жалобу вратаря Матвея Сафонова об алиментах
08.10.2026, 17:43
Конституционный суд (КС) РФ приступил к рассмотрению жалобы вратаря футбольной сборной России Матвея Сафонова, оспаривающего положения Семейного кодекса РФ о правилах исчисления алиментов.
Футболист обратился в высшую инстанцию в июле 2026 года. Он указал, что развелся с супругой в 2021 году, а в 2024 году Никулинский райсуд Москвы взыскал с него алименты на содержание их общей дочери в размере 25% заработка. Зарплата вратаря в клубе «Краснодар» составляла от 8 млн до 12,5 млн руб. ежемесячно, а всего он перечислил на содержание дочери 90 млн руб. за несколько лет.
Вратарь обращался в суды со встречным иском, прося определить фиксированный размер алиментов 300 тыс. руб. в месяц, соразмерно доходу экс-супруги (тогда как она сама настаивала на 2,5 млн руб. в месяц). Футболист получил отказ во всех инстанциях — со ссылкой на ст. 81 Семейного кодекса РФ, где и говорится о 25-процентом размере алиментов. В жалобе в КС господин Сафонов просит признать эту статью кодекса неконституционной, указывая, что отсутствие «потолка» алиментов создает риски злоупотребления и необоснованного обогащения родителя, получающего выплаты. Получение сверхвысоких доходов, по мнению заявителя, является обстоятельством, заслуживающим пересмотра норм закона.
Полпред президента РФ в КС Дмитрий Мезенцев заявил 8 октября на заседании суда, что спорная статья не противоречит Конституции РФ, поскольку факт значительного размера алиментов сам по себе не свидетельствует, что их взыскание нарушает интересы плательщика. Если плательщик алиментов считает их размер избыточным и ограничивающим права, у него «есть возможность доказать правоту в суде», подчеркнул он.
Полпред Совета федерации в КС Андрей Клишас напомнил суду о существовании ст. 83 Семейного кодекса РФ. По этой статье может быть установлен фиксированный размер алиментов, если их взыскание «в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно», пояснил господин Клишас. Однако он подчеркнул, что факт нарушения одной из сторон должен быть доказан в суде общей юрисдикции, а не в КС.