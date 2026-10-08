КС начал рассматривать жалобу вратаря Матвея Сафонова об алиментах

Футболист обратился в высшую инстанцию в июле 2026 года. Он указал, что развелся с супругой в 2021 году, а в 2024 году Никулинский райсуд Москвы взыскал с него алименты на содержание их общей дочери в размере 25% заработка. Зарплата вратаря в клубе «Краснодар» составляла от 8 млн до 12,5 млн руб. ежемесячно, а всего он перечислил на содержание дочери 90 млн руб. за несколько лет.