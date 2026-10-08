ERR: Эстония попросила исключить российскую фирму из нового пакета санкций

Название организации местные власти не раскрывают. «Компания поставляет эстонской компании NPM Silmet материалы, имеющие стратегическое значение для Европы. К европейским отраслям, зависящим от NPM Silmet, относятся производители электромобилей и ветряных турбин, а также электронная, автомобильная и авиационная отрасли по всему Европейскому союзу»,— утверждает пресс-секретарь.