ERR: Эстония попросила исключить российскую фирму из нового пакета санкций
08.10.2026, 14:01
Евросоюз (ЕС) по просьбе Эстонии исключил из 22-го пакета санкций российскую компанию, которая поставляет редкоземельные металлы эстонскому предприятию. Также из пакета исключили связанное с компанией физлицо, сообщила ERR пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик.
Название организации местные власти не раскрывают. «Компания поставляет эстонской компании NPM Silmet материалы, имеющие стратегическое значение для Европы. К европейским отраслям, зависящим от NPM Silmet, относятся производители электромобилей и ветряных турбин, а также электронная, автомобильная и авиационная отрасли по всему Европейскому союзу»,— утверждает пресс-секретарь.
Госпожа Лепик заверила, что NPM Silmet «активно ищет альтернативные источники поставок». По ее словам, в следующем году Эстония «пересмотрит вопрос о включении этой российской компании и частного лица в санкционный список».
Reuters писал, что в 22-й пакет санкций включат около 1,65 тыс. организаций и физлиц. Послы стран ЕС согласовали ограничения 7 октября. Совет министров иностранных дел ЕС примет решение по новым санкциям 12 октября.