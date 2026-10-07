ТАСС: послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный европейский источник. По словам собеседника агентства, в пакет войдут ограничения против более чем 1,5 тыс. предприятий и физлиц.

До конца недели пакет утвердит Совет ЕС, добавил источник.

Агентство Reuters накануне сообщало, что под действие ограничительных мер подпадут около 1,65 тыс. организаций и физических лиц.