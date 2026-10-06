Reuters: послы стран ЕС согласуют новый пакет санкций против России 7 октября
Послы стран Евросоюза 7 октября планируют согласовать 22-й пакет санкций против России, в который внесут около 1,65 тыс. новых организаций и физических лиц. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
Большинство включенных в список связаны с военно-промышленным комплексом, утверждает агентство. После одобрения послами списки будут направлены министрам иностранных дел ЕС для окончательного утверждения 12 октября.
Прежде глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявляла, что 22-й пакет санкций станет самым масштабным с 2022 года. По ее словам, число находящихся под ограничительными мерами российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть.
21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза был принят 23 июля. В него вошли ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли.
Подробнее — в материале «Ъ» «Всем пакет».
Пакет с пакетами
Хроника и суть всех европейских санкций против России
Расширение санкционных списков Евросоюза может затрагивать не только российский оборонный сектор, но и организации, поставляющие ему критически важные товары и технологии. В декабре 2022 года, при подготовке девятого пакета санкций, в такой перечень планировали включить 169 поставщиков; среди упомянутой продукции были двигатели для беспилотников, электронные компоненты, химическое и биологическое оборудование.
Отдельным направлением было перекрытие обходных маршрутов: при подготовке 12-го пакета целью называли лишение России возможности получать запрещенные товары через третьи страны. Поэтому санкционное воздействие на цепочки поставок строилось через ограничения не только против непосредственных участников российского военно-промышленного комплекса, но и против связанных с ними поставщиков и посреднических каналов.