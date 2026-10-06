Reuters: послы стран ЕС согласуют новый пакет санкций против России 7 октября

Послы стран Евросоюза 7 октября планируют согласовать 22-й пакет санкций против России, в который внесут около 1,65 тыс. новых организаций и физических лиц. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Большинство включенных в список связаны с военно-промышленным комплексом, утверждает агентство. После одобрения послами списки будут направлены министрам иностранных дел ЕС для окончательного утверждения 12 октября.

Прежде глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявляла, что 22-й пакет санкций станет самым масштабным с 2022 года. По ее словам, число находящихся под ограничительными мерами российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть.

21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза был принят 23 июля. В него вошли ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли.

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