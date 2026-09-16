ЦБ ожидает повышения инфляции из-за индексации тарифов ЖКУ

Индексация тарифов ЖКУ добавит к годовой инфляции 0,7 процентного пункта (п. п.), заявил советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов. По его словам, из-за этого инфляция приблизится к верхней границе прогноза регулятора в 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Если бы на самом деле повышение тарифов состоялось 1 июля, мы бы сейчас уже были на уровне 7%, потому что повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта. Мы фактически с учетом повышения тарифов вблизи верхней границы»,— пояснил господин Тремасов «Интерфаксу» на промышленно-энергетическом форуме TNF.

Обычно индексация тарифов проводится с 1 июля, но в этом году правительство отсрочило ее на 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 22%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за последние два года обнаружила 100 млрд руб. переплат за ЖКХ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС продумать меры против нарушений в сфере тарифов ЖКХ.