ЦБ ожидает повышения инфляции из-за индексации тарифов ЖКУ
Тремасов: индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 процентного пункта
Индексация тарифов ЖКУ добавит к годовой инфляции 0,7 процентного пункта (п. п.), заявил советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов. По его словам, из-за этого инфляция приблизится к верхней границе прогноза регулятора в 7%.
Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Если бы на самом деле повышение тарифов состоялось 1 июля, мы бы сейчас уже были на уровне 7%, потому что повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта. Мы фактически с учетом повышения тарифов вблизи верхней границы»,— пояснил господин Тремасов «Интерфаксу» на промышленно-энергетическом форуме TNF.
Обычно индексация тарифов проводится с 1 июля, но в этом году правительство отсрочило ее на 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 22%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за последние два года обнаружила 100 млрд руб. переплат за ЖКХ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС продумать меры против нарушений в сфере тарифов ЖКХ.