Экспорт не прошел техобслуживание

С 2027 года производители должны будут гарантировать возможность обслуживания машин за пределами Китая, включая ремонт и поставку запчастей. Российские импортеры говорят, что станет сложнее привезти популярные сейчас модели глобальных брендов, которые официально в России не представлены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 2026 года вывезти из Китая автомобиль любого бренда без разрешения производителя можно, только если машина простояла на учете в КНР более 180 дней. После этого машина даже с нулевым пробегом признается подержанной. Чтобы привезти новый автомобиль, нужно согласие завода. С 2027 года для экспорта производителям потребуется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров. И, как сообщают СМИ, власти для этого даже могут потребовать документы, информацию о персонале и фотографии оборудования. Проблема по некоторым брендам есть и сейчас, отмечает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин:

«Многие машины действительно запрещены к экспорту. Самый яркий пример и самая желанная машина на нашем рынке — это Xiaomi. А также новые кроссоверы, которые называются SkyNomad. На них есть достаточно высокий спрос, но экспортировать их запрещено. Из массовых брендов BYD, Mercedes и BMW запрещены к вывозу, но там находятся лазейки. Остальное практически все можно экспортировать».

Чтобы ускорить вывоз, импортеры переоборудуют машины, а в России возвращают им заводской вид. С 2027-го для переоборудованных авто также потребуется подтверждение от производителя. Однако автовладельцы вряд ли заметят изменения, считает гендиректор Frank Auto Ирина Франк:

«Автомобили действительно отстаиваются через техническое дооборудование, специальные лицензии.

Особенно сложности с ввозом возникают с брендом Lixiang, полегче с брендом Zeekr, Lynk & Co. Облегчения никто не ждет, но и об ухудшении я, если честно, не слышала. Может быть, это некий PR? Действительно, большое количество компаний на мелких масштабах имеют сложности и не могут вывезти автомобили. Ухудшения сейчас в Европе есть. Там подтвердили большое число мошеннических схем и арестовали значительное количество российских денег. Власти применяют меры к физическим лицам, которые помогали вывозить автомобили».

Участники рынка говорят о возможном увеличении цен, на которые окажут влияние расходы на хранение машин. При этом цены могут вырасти и до 2027 года, если возникнет ажиотаж, подобный тому, что был в 2025 году перед изменением методики расчета ставки утильсбора, продолжает гендиректор Frank Auto Ирина Франк:

«Цены на автомобили стоимостью 8-12 млн руб. вырастут где-то на 4-5%. Рост у бюджетных машин побольше — почти 7-8%.

Если вырастет расходная часть, то вырастет и себестоимость. А с повышением цены на доллар опять поднимется цена авто. Поэтому все зависит от того, что будет на рынке. Ажиотаж будет — вырастут цены на перевозку. Таможенные сборы тоже считаются на день ввоза автомобиля по курсу Центробанка».

За восемь месяцев 2026 года из Китая в Россию ввезли 75 тыс. легковых автомобилей с пробегом — почти в два раза больше, чем в 2025-м. Первую пятерку составляют модели Volkswagen, Toyota и Audi. А из 130 тыс. машин альтернативных поставок, которые прибыли в страну новыми, в топе — Mazda, Toyota, Nissan и Audi.

Юлия Савина