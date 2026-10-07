Такси сходят с дистанции

До 30% таксопарков могут закрыться в течение года. Такой прогноз “Ъ FM” дали сами участники отрасли. Сейчас перевозчики массово распродают машины. На вторичный рынок выходят тысячи бюджетных моделей с обязательствами по лизингу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным Международного евразийского форума такси, за год автопарк увеличился в 1,5 раза, почти до 1,5 млн машин. Перевозчиков стало почти вдвое больше, и многие из них наращивали активы перед вступлением в силу закона о локализации 1 марта 2026 года. Это и стало одной из причин нынешнего кризиса, считает гендиректор московского таксопарка «495» Андрей Капитан:

«Многие таксопарки до вступления в силу локализации впрок закупились, потому что была непредвиденность в период от полугода до полутора лет.

Но ситуация сильно изменилась: кризис в отрасли начал только возрастать, количество водителей постоянно уменьшается из-за увеличенных административных барьеров.

Число самозанятых, выкатавших свой лимит к концу года, увеличилось, и не каждый из них смог перерегистрироваться, стать индивидуальным предпринимателем».

Количество перевозчиков может значительно снизиться, однако на пассажирах это не отразится, полагает глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов:

«20-30% крупных таксопарков в течение года просто закроются, разорятся, потому что нет спроса. Машины зачастую уже ушатанные, новые брать слишком дорого, ставки на тот же лизинг все-таки высоковаты».

Сдавать машины таксистам в аренду стало невыгодно. На рынке останутся только водители с собственными автомобилями, говорят собеседники “Ъ FM”. Лизинговым компаниям на реализацию уходят целые парки, отмечает управляющий директор «Такси-трейд» Александр Казаченко:

«Второй по Москве крупнейший таксопарк — все, мы закрываемся. Пять тысяч автомобилей, демпинг на рынке, невозможность платить лизин. Он у нас все 5 тыс. машин забирает. Очень большая конкуренция, платеж за лизинг — 85 тыс. руб. в месяц. Водители приходят, первая неделя скидка, за накат деньги платим. Они штрафы привозят, половину не оплачивают, машину разбили, автомобиль некаскованный, водители убежали — и это все в одно большое колесо накручивается ».

Лизинговые машины с пробегом могут заинтересовать и обычных автолюбителей. Но цены в сегменте не слишком привлекательные. Чаще всего продают Belgee X50 и X70, Haval F7 и Jolion, Tenet T7 и Chery Arrizo 8. Также в топе Jetour Dashing. Например, машину 2024 года с пробегом около 80 тыс. км и заметными повреждениями кузова можно приобрести за 1,62 млн руб. Новый у дилера всего на 200 тыс. руб. дороже. Иногда продавцы пытаются скрыть историю машины, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:

«Состояние подвески, состояние двигателя. Двигатель будет уже иметь заметный износ. Если пробег скручен, такое тоже возможно. По сути, это является мошенничеством, но суды на сегодняшний день это таким образом практически не определяют.

Очень редко такое действие становится наказуемым, поэтому скручивание пробега — традиционная история.



Двигатель, наверное, — одно из самых сложных устройств. Все-таки большинство машин на двигателе внутреннего сгорания, который почти нормально не заменить, не отремонтировать, у него есть внятный износ».

Однако у кризиса в отрасли есть и плюс для пассажиров. Перевозчики в первую очередь избавляются от старых машин. Поэтому в таксопарках скоро останутся в основном свежие автомобили, прогнозируют эксперты.

Юлия Савина