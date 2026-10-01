С обналом сводят счеты

В первой половине 2026 года объем обналичивания денежных средств в российской экономике снизился больше чем на треть. При этом в банковском секторе объем обналички сократился более чем вдвое, до 7,4 млрд руб., минимального значения за девять лет. Сокращаются переводы через счета физлиц, тогда как годом ранее основным сегментом снижения были корпоративные карты. Эксперты отмечают, что в ближайшей перспективе продолжится «зачистка» от подозрительных операций, прежде всего при трансграничных расчетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств снизились на 35%, следует из опубликованных 30 сентября данных Банка России. Это более чем вдвое превышает темпы сокращения объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года (15%, до 23,6 млрд руб.). В первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объемы операций по обналичиванию денежных средств уменьшились на 25% и составили 27,8 млрд руб.

Третий год подряд наибольший вклад в снижение подозрительных операций вносит банковский сектор. В первом полугодии 2026 года было зафиксировано более чем двукратное снижение банковской обналички, до 7,4 млрд руб.— минимального значения за девять лет.

В ЦБ указывают, что такая динамика объясняется снижением объемов обналичивания через счета физических лиц (в 2,2 раза, до 6,4 млрд руб.), «на которые денежные средства поступали веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной хозяйственной деятельности». В первой половине 2025 года снижение обналичивания в банковском секторе составило 19% (до 15,9 млрд руб.). Однако год назад оно в основном было обусловлено сокращением более чем в 2 раза (до 1,7 млрд руб.) объема операций по платежным картам компаний и ИП, а операции граждан сократились лишь на 11% (до 14,2 млрд руб.).

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В Банке России отмечают, что в отчетном периоде в результате принимаемых регулятором и банками мер сохранялся тренд на снижение объемов подозрительных операций подставных физических лиц — дропов. По данным ЦБ, они обеспечивают расчеты анонимных криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и иных видов противоправной деятельности. Объемы таких операций снизились на треть, отмечают в ЦБ.

Эксперты также считают, что активная борьба с дропами дает свои результаты. Как отмечает председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов, дропов вычисляют быстро — карты живут не месяц, а день. «Объем операций дропов упал на треть, а веерные переводы от однодневок на физлиц сократились до 6,4 млрд руб.— это и дало основное снижение в банках»,— указывает он. Причем обналичка через карты компаний и ИП в 2025 году сократилась почти вдвое, до 3,6 млрд руб., это следствие работы платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). «В статистике за первое полугодие 2026 года канал отдельно не выделяют — значит, перестал быть значимым, схема сохраняется, но из магистрального канала превратилась в периферийный»,— считает господин Аитов. Вместе с тем председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов отмечает, что платформа «Знай своего клиента» становится сложнее и дороже.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 28 августа 2026 года: Норма (единая система учета платежных карт.— “Ъ”) будет способствовать борьбе с дропперством.

При этом основной канал обналички уходит из банков в транзитные операции — в банках он сократился в 2,1 раза, до 7,4 млрд руб., а вне банков вырос на 4%, до 8 млрд руб. (торговля продает наличную выручку третьим лицам, те компенсируют безналом). Руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой банк» Сергей Игошин поясняет, что классическая модель вывода средств — транзит через счета нескольких участников с последующим снятием наличных — в текущих условиях сопряжена с повышенными рисками и требует от злоумышленников существенно больших организационных усилий.

Эксперты ожидают, что банковский канал обналичивания денежных средств продолжит зачищаться. И помимо сервиса ЗСК этому будет способствовать внедрение цифрового рубля, который к следующему году войдет в массовый оборот. «Доля безналичных платежей после 2027 года превысит 90%, но теневая финансовая активность не исчезнет — она уйдет в небанковский периметр глубже: торговый наличный оборот, крипта, расчеты через дружественные юрисдикции»,— считает Тимур Аитов. Во втором полугодии Михаил Брюханов ожидает «снижения учитываемых подозрительных операций», при этом трансграничные схемы «будут усложняться и тщательнее имитировать обычную хозяйственную деятельность». Главным направлением контроля, по его мнению, станет проверка экономического смысла всей цепочки расчетов.

Максим Буйлов, Юлия Пославская