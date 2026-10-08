МИД России предупредил об опасности наращивания военного потенциала ЕС
08.10.2026, 07:35
Наращивание странами Евросоюза (ЕС) военного потенциала на границах с Россией увеличивает риск инцидентов, считает глава департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. По его словам, последние инициативы ЕС предполагают участие в них Украины.
Господин Масленников утверждает, что обществу на Западе «активно внедряют» тезис о необходимости подготовиться к возможному вооруженному противостоянию с Россией. «Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов, увеличивает эскалационную неопределенность»,— заявил «РИА Новости» дипломат.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас называла Россию экзистенциальной угрозой для европейских стран. В Службе внешней разведки РФ говорили, что ЕС закрепил планы по подготовке к военному противостоянию с Россией в стратегических документах, рассчитанных до 2030 года. МИД РФ пригрозил Европе «принципиально иной войной» в случае нападения на Россию.