Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией в стратегические документы
Европейский союз официально закрепил подготовку к масштабному военному противостоянию с Россией в своих стратегических документах, рассчитанных до конца десятилетия. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Выступая перед участниками встречи, глава российской разведки обратил внимание на содержание новой оборонной стратегии Брюсселя. «Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского Союза, в Белую книгу о европейской обороне, которая носит название "План по перевооружению Европы. Готовность к 2030 году», — сказал господин Нарышкин (цитата по ТАСС).
По словам Сергея Нарышкина, данные планы свидетельствуют о смене приоритетов в политике ЕС в сторону милитаризации. Власти России ранее неоднократно заявляли, что расширение военной инфраструктуры НАТО и увеличение оборонных бюджетов европейских стран рассматриваются как угрозы национальной безопасности.
Белая книга ЕС, опубликованная 19 марта 2025 года, описывает не только политическую цель, но и финансово-закупочную конструкцию перевооружения. План предусматривает мобилизацию до €800 млрд, включая €150 млрд займов государствам—членам на совместные закупки вооружений и средств безопасности. Тем самым оборонное усиление должно опираться на общие заказы и долгосрочное финансирование, а не только на решения отдельных стран.
Приоритетами названы семь направлений, где Европа видит пробелы: противовоздушная и противоракетная оборона, беспилотники и защита от них, современные артиллерийские системы, включая высокоточные и дальнобойные ракеты, боеприпасы, информационные системы и искусственный интеллект, а также боевые возможности на суше, море и в воздухе. Одновременно вводится «европейская преференция» — рекомендация прежде всего закупать вооружения на рынке ЕС; в самом документе признается, что она будет эффективна только при наличии соответствующих европейских продуктов. В документе также предлагается интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую.
Еще один смысловой слой программы — перераспределение ответственности за безопасность внутри НАТО: в Белой книге говорится, что Европа не может воспринимать гарантии безопасности США как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение силы альянса. Поэтому трактовка этих положений как подготовки к масштабному конфликту опирается на совокупность горизонта до 2030 года, расширения военных возможностей и создания механизмов их финансирования; описанный набор мер формулирует курс на усиление обороны и готовности, тогда как привязка именно к России является политической интерпретацией этого курса.