Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией в стратегические документы

Европейский союз официально закрепил подготовку к масштабному военному противостоянию с Россией в своих стратегических документах, рассчитанных до конца десятилетия. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Выступая перед участниками встречи, глава российской разведки обратил внимание на содержание новой оборонной стратегии Брюсселя. «Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского Союза, в Белую книгу о европейской обороне, которая носит название "План по перевооружению Европы. Готовность к 2030 году», — сказал господин Нарышкин (цитата по ТАСС).

По словам Сергея Нарышкина, данные планы свидетельствуют о смене приоритетов в политике ЕС в сторону милитаризации. Власти России ранее неоднократно заявляли, что расширение военной инфраструктуры НАТО и увеличение оборонных бюджетов европейских стран рассматриваются как угрозы национальной безопасности.