Модельер путешествовала на «Титанике» вместе с мужем, шотландским аристократом Космо Дафф-Гордоном. Они спаслись в шлюпке № 1, рассчитанной на 40 человек, хотя в ней тогда разместились всего 12 пассажиров лайнера. Впоследствии супруги оказались в центре скандала: на них пало подозрение в подкупе моряков, чтобы те не возвращались за оставшимися в воде пассажирами.