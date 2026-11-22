Кольцо пассажирки «Титаника» ушло с молотка за 110 тыс. фунтов
Бриллиантовое кольцо британского модельера Люси Дафф-Гордон, пережившей крушение «Титаника» в 1912 году, продали на аукционе за 110 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщила британская онлайн-платформа Easy Live Auction.
Дафф-Гордон была в этом кольце во время катастрофы. Украшение, которое в семье называли «кольцом Титаника», предположительно было обручальным. Оно переходило в семье по наследству. Потомки модельера хранили реликвию более ста лет.
Модельер путешествовала на «Титанике» вместе с мужем, шотландским аристократом Космо Дафф-Гордоном. Они спаслись в шлюпке № 1, рассчитанной на 40 человек, хотя в ней тогда разместились всего 12 пассажиров лайнера. Впоследствии супруги оказались в центре скандала: на них пало подозрение в подкупе моряков, чтобы те не возвращались за оставшимися в воде пассажирами.
Впрочем, официальное британское расследование катастрофы «Титаника» не подтвердило эти подозрения.