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Лавров пригрозил Европе «принципиально иной войной» в случае нападения на Россию

Лавров: нападение Европы на Россию приведет к принципиально иной войне

Россия не планирует нападать на европейские страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Так он прокомментировал призывы европейских политиков подготовиться к возможной войне с Россией к 2030 году.

«Мы на них никогда не нападем. Но если они на нас нападут, это будет принципиально иная война, и она будет очень короткой»,— сказал господин Лавров в интервью Юлии Меньшовой.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас называла Россию экзистенциальной угрозой для европейских стран. ЕС закрепил планы по подготовке к военному противостоянию с Россией в стратегических документах, рассчитанных до 2030 года, заявлял директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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