«Герани» поразили дата-центр и объекты энергетики на Украине
Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по ряду объектов в тыловых районах Украины. Как сообщила пресс-служба Минобороны, расчеты атаковали серверные помещения центра обработки данных «МКМ Телеком», производственные мощности электроподстанций, а также объекты одного из нефтеперерабатывающих заводов.
В Минобороны заявили, что удары нанесены «в целях нарушения логистических и коммуникационных возможностей вооруженных формирований ВСУ, а также поражения их стратегических объектов».
Кроме того, по данным ведомства, под удары попали позиция мобильной огневой группы и железнодорожный локомотив, задействованный в снабжении украинских войск.