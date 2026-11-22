Как рассказал спортсмен информационному агентству, вскоре после начала заплыва он услышал два мощных взрыва и увидел пораженный нефтяной танкер примерно в 4 км от себя. После взрывов над проливом появились истребители, и заплыв пришлось на некоторое время приостановить.