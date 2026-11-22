Экологический активист поплавал в Ормузском проливе между горящими танкерами
Британский пловец Льюис Пью устроил заплыв в Ормузском проливе, невзирая на продолжающиеся там атаки на торговые суда. Как уточняет Associated Press, спортсмен за три дня преодолел около 15 км.
56-летний Пью, официальный посланник Программы ООН по окружающей среде по вопросам защиты океанов, устроил эту акцию для того, чтобы, по его словам, «привлечь внимание к экологическим последствиям войны с Ираном».
Он начал заплыв у оманского полуострова Мусандам и завершил его, обогнув мыс Ормуз. В общей сложности за три дня, с 16 по 18 ноября, он провел в воде около шести с половиной часов.
Как рассказал спортсмен информационному агентству, вскоре после начала заплыва он услышал два мощных взрыва и увидел пораженный нефтяной танкер примерно в 4 км от себя. После взрывов над проливом появились истребители, и заплыв пришлось на некоторое время приостановить.
На второй день Пью стал свидетелем еще одной атаки — на газовоз. Он видел, как над судном вздымались языки пламени, и поверхность воды вокруг тоже была охвачена огнем.
AFP передает, что активист призвал прекратить боевые действия, восстановить судоходство через Ормузский пролив и очистить его от загрязнений.
Пью и раньше предпринимал заплывы в Арктике, Антарктике, Красном море и других акваториях, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения океанов