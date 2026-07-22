Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Каи Каллас о России как экзистенциальной угрозе Европе не новы для европейских политиков. Так, еще в марте 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и предложил обсуждать использование французского ядерного оружия для защиты Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «чрезвычайно конфронтационным». Ранее, в марте 2024 года, президент Польши Анджей Дуда выражал опасения, что Россия сможет напасть на НАТО уже в 2026 году, поставив экономику на военные рельсы. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в мае 2025 года заявил, что НАТО и Евросоюз ведут программы по подготовке к военному конфликту с Россией, а страны Европы хотят быть готовыми к такому конфликту к 2030 году.

Эти заявления отражают общее напряжение в отношениях между Россией и европейскими странами. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва впредь не допустит ошибок, основанных на излишнем доверии европейским странам, хотя Россия и готова сотрудничать с Европой в рамках мирного урегулирования на Украине. Кремль считает, что Европа милитаризацией лишь усугубляет конфликт, вместо того чтобы устранять его первопричины. В свою очередь, европейские дипломаты опасались, что США могут не поддержать включение критических формулировок в адрес России в итоговое заявление саммита НАТО, чтобы не препятствовать дипломатическому урегулированию.

В целом, позиция, согласно которой Россия является угрозой европейской безопасности, широко распространена среди европейских членов НАТО и приводит к обсуждению наращивания военных расходов. Например, европейские члены НАТО начали обсуждать увеличение планки расходов на оборону до 3% ВВП, хотя 5% ВВП, о которых говорил Дональд Трамп, считаются недостижимыми. НАТО также подчеркивает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, размещая дополнительные силы в Восточной Европе и повышая боеготовность. Россия же стремится ликвидировать угрозы на своих западных границах и настаивает на учете европейских ядерных арсеналов в переговорах по разоружению.