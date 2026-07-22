Каллас назвала Россию экзистенциальной угрозой для Европы
Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран. Это заявление прозвучало на министерской конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, проходившей в Маниле.
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Как отметила Кая Каллас, ЕС «ясно видит», что Россия представляет прямую угрозу самому существованию стран континента. Она заявила, что европейские государства намерены продолжать поддерживать Украину и наращивать собственную обороноспособность, готовясь к долгосрочному противостоянию.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания РФ-АСЕАН сказал, что Россия ни на кого в Европе нападать не собирается. «Если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — отметил Сергей Лавров.
Заявления Каи Каллас о России как экзистенциальной угрозе Европе не новы для европейских политиков. Так, еще в марте 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и предложил обсуждать использование французского ядерного оружия для защиты Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «чрезвычайно конфронтационным». Ранее, в марте 2024 года, президент Польши Анджей Дуда выражал опасения, что Россия сможет напасть на НАТО уже в 2026 году, поставив экономику на военные рельсы. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в мае 2025 года заявил, что НАТО и Евросоюз ведут программы по подготовке к военному конфликту с Россией, а страны Европы хотят быть готовыми к такому конфликту к 2030 году.
Эти заявления отражают общее напряжение в отношениях между Россией и европейскими странами. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва впредь не допустит ошибок, основанных на излишнем доверии европейским странам, хотя Россия и готова сотрудничать с Европой в рамках мирного урегулирования на Украине. Кремль считает, что Европа милитаризацией лишь усугубляет конфликт, вместо того чтобы устранять его первопричины. В свою очередь, европейские дипломаты опасались, что США могут не поддержать включение критических формулировок в адрес России в итоговое заявление саммита НАТО, чтобы не препятствовать дипломатическому урегулированию.
В целом, позиция, согласно которой Россия является угрозой европейской безопасности, широко распространена среди европейских членов НАТО и приводит к обсуждению наращивания военных расходов. Например, европейские члены НАТО начали обсуждать увеличение планки расходов на оборону до 3% ВВП, хотя 5% ВВП, о которых говорил Дональд Трамп, считаются недостижимыми. НАТО также подчеркивает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, размещая дополнительные силы в Восточной Европе и повышая боеготовность. Россия же стремится ликвидировать угрозы на своих западных границах и настаивает на учете европейских ядерных арсеналов в переговорах по разоружению.