На место происшествия выехал прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев. Прокуратура начала проверку по факту происшествия и взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также проведение процессуальной проверки. Причины происшествия в ведомстве пока не приводят.