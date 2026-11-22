В Якутии в частном доме нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями
В селе Октемцы Хангаласского района Якутии в частном доме обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями, один из погибших — несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, еще один подросток с огнестрельным ранением госпитализирован в учреждение здравоохранения, ему оказывается медицинская помощь.
На место происшествия выехал прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев. Прокуратура начала проверку по факту происшествия и взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также проведение процессуальной проверки. Причины происшествия в ведомстве пока не приводят.