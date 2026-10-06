Коммерческое судно затонуло у берегов Болгарии после удара БПЛА

Экипаж судна, затонувшего у берегов Болгарии в Черном море после атаки БПЛА, числится пропавшим. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает его слова Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Болгарии Румен Радев

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters Премьер-министр Болгарии Румен Радев

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Местное издание Maritime пишет, что дроны атаковали торговые суда Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. Первое судно получило повреждения и затонуло. Сейчас проводится спасательная операция на расстоянии около 80 миль от берега. На Able начался пожар, 18 членов его экипажа были эвакуированы на борт болгарского парома Dioscuria. Два человека пострадали — один получил ожоги, другой — травму головы.

Сегодня утром власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на два судна в морской экономической зоне страны. Кто причастен к атаке, пока неизвестно. Из-за инцидента болгарский президент Илиана Йотова отменила рабочую поездку по регионам.

Вчера аналогичная атака на сухогруз произошла у берегов Румынии. Атакованное судно также затонуло. Погибли два человека.