Коммерческое судно затонуло у берегов Болгарии после удара БПЛА
Экипаж судна, затонувшего у берегов Болгарии в Черном море после атаки БПЛА, числится пропавшим. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает его слова Reuters.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев
Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters
Местное издание Maritime пишет, что дроны атаковали торговые суда Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. Первое судно получило повреждения и затонуло. Сейчас проводится спасательная операция на расстоянии около 80 миль от берега. На Able начался пожар, 18 членов его экипажа были эвакуированы на борт болгарского парома Dioscuria. Два человека пострадали — один получил ожоги, другой — травму головы.
Сегодня утром власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на два судна в морской экономической зоне страны. Кто причастен к атаке, пока неизвестно. Из-за инцидента болгарский президент Илиана Йотова отменила рабочую поездку по регионам.
Вчера аналогичная атака на сухогруз произошла у берегов Румынии. Атакованное судно также затонуло. Погибли два человека.
Для коммерческого судоходства в Черном море риск определяется не только самим маршрутом, но и возможностью отказаться от его выполнения. В августе 2026 года судовладельцы могли не направлять суда в этот район, поскольку он считался зоной опасного мореплавания, а договоры перевозки позволяли фрахтователю требовать захода только в безопасные порты.
Ограничения могут возникать и на уровне прибрежных властей: в августе 2026 года Турция не разрешила примерно десяти судам выйти из Дарданелл и заявляла, что не может гарантировать безопасность судов в Черном море. Для перевозчиков это означает риск задержек еще до выхода на маршрут; в январе 2026 года сообщалось также о росте платы за военные риски для всех судов, а не только для нефтяных.