В Черном море беспилотники атаковали два торговых судна у берегов Болгарии

Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на два судна в морской экономической зоне страны. Подробности пока не сообщаются.

Президент Илиана Йотова отменила свою рабочую поездку по регионам, сообщает БТА. В канцелярии премьер-министра Румена Радева анонсировали экстренное совещание главы правительства с профильными ведомствами и пресс-конференцию.

Вчера власти Румынии сообщили об ударе БПЛА по сухогрузу, находившемуся у берегов страны. По данным СМИ, судно шло из Украины в Италию. После атаки дрона начался пожар, вскоре судно затонуло. Погибли два человека.