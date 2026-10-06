В Черном море беспилотники атаковали два торговых судна у берегов Болгарии
Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на два судна в морской экономической зоне страны. Подробности пока не сообщаются.
Президент Илиана Йотова отменила свою рабочую поездку по регионам, сообщает БТА. В канцелярии премьер-министра Румена Радева анонсировали экстренное совещание главы правительства с профильными ведомствами и пресс-конференцию.
Вчера власти Румынии сообщили об ударе БПЛА по сухогрузу, находившемуся у берегов страны. По данным СМИ, судно шло из Украины в Италию. После атаки дрона начался пожар, вскоре судно затонуло. Погибли два человека.
Для коммерческого судоходства риск таких атак выражается не только в повреждении судов, но и в срыве операций из-за решений экипажей и перевозчиков. После атак 4 августа турецкая Kalyoncu Shipping приостановила операции с Россией, поскольку большинство членов экипажей отказалось продолжать работу в сложившихся условиях.
В августе 2026 года сообщалось, что атаки дронов на иностранные суда участились. Поэтому для перевозчиков безопасность экипажа становится самостоятельным фактором при выборе маршрута и продолжении рейсов: даже без изменения формального режима прохода угроза может привести к отказу от отдельных операций.