Два человека погибли и девять пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье

До двух выросло число погибших в Московской области при атаке беспилотников. Пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах — Домодедово, Волоколамске, Дмитрове, Ступино, Наро-Фоминске, Серпухове и Истре. В селе Лобаново в Домодедово были повреждены четыре квартиры в многоэтажном доме. Также повреждено остекление соседней котельной. Повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа загорелся склад, пожар уже потушен.